獨／拋棄羅霈穎４億房產圓公益心　羅青為妹這事要告官　

羅青的個人畫作也將投入公益拍賣。(洪敏祥攝)
26日帝圖藝術舉辦的羅霈穎珍品公益拍賣，都是羅青悉心挑選妹妹的收藏，最引人注目的是愛馬仕柏金包、凱莉包、香奈兒包等，有許多市場上絕版停產的款式、顏色和限量版，其中香奈兒鱷魚皮包，羅霈穎生前上節目介紹過價值達128萬元、另外藍色柏金包相當稀有、小小的尺寸一度引起熱潮的愛馬仕紅色迷你凱莉包，總計精品123款，名牌包69件。單價全以5000元起標。
此外羅青創作的書畫及自己「天下樓」收藏品亦將同步上拍，而他送給妹妹珍藏的15件藝術創作，也將一起做公益拍賣，見證一甲子的兄妹情深。至於牽起這份公益心兄妹情的緣由，全是來自於羅妹妹的信箱。
羅青回憶，由於母親已90多歲，二弟又遠在美國被疫情所困，前年8月羅霈穎驟逝，獨自承擔處理小妹的後事。「後事」 不是辦完告別式，把骨灰安葬父親身旁即了，如他在為小妹寫的書，自序中所言「不經一番細心撫摸遺物，不能真正理解懷念一個逝去之人」。
心力交瘁的他在妹妹過世1年後才鼓起餘勇，開始檢視羅霈穎一生遺留的收藏，最繁雜的是清點她在銀行保險箱的物件，在國稅局的監督以及通過鑑定估價驗證，羅青費了九牛二虎之力，才取得鑰匙開箱清點，同時檢查羅妹妹信箱中的每一封信。
信箱中除了國內外的精品文宣外，其餘全是公益慈善機構的勸募信、感謝狀，範圍之廣令羅青相當訝異。羅青細查妹妹的流水帳簿，這才發現歷年來羅霈穎會在三節和春、秋兩季固定捐款給十多個公益團體，每筆金額約5萬元起，而且每年持續捐款。原來外界眼中掛滿名牌的火辣尤物，公益捐款竟和她購買名牌的花費數字等量齊觀。
羅青心念一動，正為如何打發妹妹收藏保存良好的名牌包、精品傷腦筋，現在有了答案，應順著妹妹的心而行，於是精選百餘件，拿出來公益拍賣，所得悉數捐給她生前資助的公益團體，名牌精品仍可讓妹妹遺愛人間。
至於一生未婚的妹妹留下的龐大遺產，房產部分即有台北和上海5間房，估計市值4億。本打算由媽媽繼承，但面對複雜的遺產稅和種種手續，他和媽媽最終選擇拋棄，改由二弟接手處置。羅青不諱言，父母在國共內戰中，逃難來台灣落腳於基隆，因緣際會中接觸海運相關生意，家境比一般人家寬裕，父親得以55歲就從商場退休陪伴母親。
羅青說，彼時父母阻擋不了任性的妹妹踏入演藝圈，但料定她50歲之後的晚年生活一定很淒苦，所以早就決定把所有財產留給妹妹，還要他兄弟兩人未來絕對不能和妹妹爭產，沒想到妹妹賺得比他們都多。
又豈料得到羅霈穎在60歲生日的前10天，匆匆告別。96歲的老媽媽為她挑選遺照和每一張回憶的照片，羅青最後獻給妹妹的書《如何學做小妹妹的大哥哥》，書中也都是媽媽選的照片和指示鋪排順序。羅青說，「 妹妹每一張照片的故事，母親仍記得很清楚....」。
▲羅青出書獻給妹妹羅霈穎。(洪敏祥攝)