獨／拋棄羅霈穎４億房產圓公益心　羅青為妹這事要告官　

女星羅霈穎驟逝轉眼已近1年6個月，大她12歲的哥哥詩人畫家羅青(本名羅青哲)一肩承擔妹妹所有的後事，他接受《今日新聞NOWnews》專訪時淡淡地說 ，「心力交瘁」，近年來打包愛妹的遺物，同時也打包自己的回憶。他說，最後要送給妹妹兩個禮物，一本書《如何學做小妹妹的大哥哥》和把她一生收藏的柏金包、鑽錶拍賣做公益。



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但有一件事羅青放不下，儘管妹妹已離開紅塵，他仍要計較，原來在整理妹妹的遺物時，竟發現了千萬元的本票借據，他幾經思索決定要尋求法律途徑解決。不是為了錢，莫說羅霈穎留有數目不小的遺產，羅青寫詩出書作畫，早已衣食無缺。但這些騙錢不還的人太可惡了，羅青堅定地說會討回公道。

26日帝圖藝術舉辦的羅霈穎珍品公益拍賣，都是羅青悉心挑選妹妹的收藏，最引人注目的是愛馬仕柏金包、凱莉包、香奈兒包等，有許多市場上絕版停產的款式、顏色和限量版，其中香奈兒鱷魚皮包，羅霈穎生前上節目介紹過價值達128萬元、另外藍色柏金包相當稀有、小小的尺寸一度引起熱潮的愛馬仕紅色迷你凱莉包，總計精品123款，名牌包69件。單價全以5000元起標。





▲羅霈穎收藏的名牌包做公益拍賣。 左上至右下：LOT 7002 Hermès Kelly 28 藍色凱莉包；LOT 7006 Hermès Kelly 32 朱紅色凱莉包；LOT 7029 Louis Vuitton 雙扣手提包；LOT 7011 Hermès Birkin 35 橘色柏金包；LOT 7009 Hermès Birkin 35 深棕色柏金包；LOT 7062 Chanel 2.55黑色方扣金屬鏈帶包，全數新台幣5,000元起拍。





此外羅青創作的書畫及自己「天下樓」收藏品亦將同步上拍，而他送給妹妹珍藏的15件藝術創作，也將一起做公益拍賣，見證一甲子的兄妹情深。至於牽起這份公益心兄妹情的緣由，全是來自於羅妹妹的信箱。





74歲的羅青除了自己數十載的詩畫創作，還珍藏了2千多幅古人的詩畫，儘管對古畫藝術的鑑賞眼光頗為自豪，但論起名牌珍品，坦言「我是書呆子，只知道寫詩畫畫」，妹妹的這些名牌包、鑽錶精品，都是妹妹去世後，他一件、一件去了解的。他笑說在羅霈穎房間整理遺物時，隨手扔進垃圾桶的一只不鏽鋼菸灰缸，竟然是「Tiffany」，趕緊又從垃圾桶中撈出來。

羅青回憶，由於母親已90多歲，二弟又遠在美國被疫情所困，前年8月羅霈穎驟逝，獨自承擔處理小妹的後事。「後事」 不是辦完告別式，把骨灰安葬父親身旁即了，如他在為小妹寫的書，自序中所言「不經一番細心撫摸遺物，不能真正理解懷念一個逝去之人」。

心力交瘁的他在妹妹過世1年後才鼓起餘勇，開始檢視羅霈穎一生遺留的收藏，最繁雜的是清點她在銀行保險箱的物件，在國稅局的監督以及通過鑑定估價驗證，羅青費了九牛二虎之力，才取得鑰匙開箱清點，同時檢查羅妹妹信箱中的每一封信。

▲羅霈穎是演藝圈一代性感尤物。翻攝羅霈穎微博

信箱中除了國內外的精品文宣外，其餘全是公益慈善機構的勸募信、感謝狀，範圍之廣令羅青相當訝異。羅青細查妹妹的流水帳簿，這才發現歷年來羅霈穎會在三節和春、秋兩季固定捐款給十多個公益團體，每筆金額約5萬元起，而且每年持續捐款。原來外界眼中掛滿名牌的火辣尤物，公益捐款竟和她購買名牌的花費數字等量齊觀。





羅青心念一動，正為如何打發妹妹收藏保存良好的名牌包、精品傷腦筋，現在有了答案，應順著妹妹的心而行，於是精選百餘件，拿出來公益拍賣，所得悉數捐給她生前資助的公益團體，名牌精品仍可讓妹妹遺愛人間。





羅妺妹給世人最精釆的畫面莫過於她的性感火辣的扭臀歌舞丶綜藝秀中的三八美女以及談話節目中的火砲四射。羅青笑說，妹妹唱歌卻沒出過唱片，演戲也只在電影《海灘的一天》驚鴻一瞥，最適合她的其實是談話性節目，因為她直爽良善從未變過。羅青形容別人擔心「人言可畏」，羅霈穎卻是「無言可畏」。

▲羅霈穎生前在上海投資房產。翻攝羅霈穎微博

至於一生未婚的妹妹留下的龐大遺產，房產部分即有台北和上海5間房，估計市值4億。本打算由媽媽繼承，但面對複雜的遺產稅和種種手續，他和媽媽最終選擇拋棄，改由二弟接手處置。羅青不諱言，父母在國共內戰中，逃難來台灣落腳於基隆，因緣際會中接觸海運相關生意，家境比一般人家寬裕，父親得以55歲就從商場退休陪伴母親。

羅青說，彼時父母阻擋不了任性的妹妹踏入演藝圈，但料定她50歲之後的晚年生活一定很淒苦，所以早就決定把所有財產留給妹妹，還要他兄弟兩人未來絕對不能和妹妹爭產，沒想到妹妹賺得比他們都多。

又豈料得到羅霈穎在60歲生日的前10天，匆匆告別。96歲的老媽媽為她挑選遺照和每一張回憶的照片，羅青最後獻給妹妹的書《如何學做小妹妹的大哥哥》，書中也都是媽媽選的照片和指示鋪排順序。羅青說，「