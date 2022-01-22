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日職／巨人春訓分組出爐　曾揍學弟的爭議球星在S組

▲中田翔加盟讀賣巨人。（圖／巨人提供）
▲中田翔加盟讀賣巨人。（圖／巨人提供）

記者黃泓哲/綜合報導

2022-01-22 11:42:58

日本職棒（NPB）讀賣巨人22日公布春訓一、二軍分組。根據日媒《Daily》報導，除了要跟著球隊團隊練習的一、二軍名單外，巨人給予一些球星自行調整的空間，共有10位選手被分在「S組」，其中就包括爭議球星中田翔。

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巨人軍春訓共分成4組，除了常見的一、二軍編制以外，還有以經驗豐富的球星及洋將組成的S組，以及育成選手為主的三軍兼故障班，4組都在不同的球場進行訓練。不過春訓分組只是暫時性分組，2021年台灣好手陽岱鋼春訓在S組起步，但球季中僅獲得7場出賽機會，季後離開巨人。

以下為讀賣巨人春訓分組：

S組： Rubby De La Rosa、菅野智之、井納翔一、C.C.Mercedes、Thyago Vieira、 中島宏之、坂本勇人、中田翔、Zelous Wheeler、丸佳浩

一軍： 平内龍太、山崎伊織、戸郷翔征、畠世周、高橋優貴、高梨雄平、直江大輔、大江竜聖、戸田懐生、堀田賢慎、谷岡竜平、沼田翔平、堀岡隼人、小林誠司、大城卓三、岸田行倫、喜多隆介、吉川尚輝、岡本和真、廣岡大志、中山礼都、北村拓己、秋広優人、勝俣翔貴、松原聖弥、岡田悠希

 二軍：翁田大勢、山田龍聖、赤星優志、桜井俊貴、戸根千明、高木京介、山本一輝、笠島尚樹、木下幹也、鍬原拓也、山崎友輔、横川凱、鈴木優、山瀬慎之助、亀田啓太、前田研輝、湯浅大、増田大輝、若林晃弘、加藤廉、岡本大翔 、石川慎吾、立岡宗一郎、八百板卓丸、鈴木大和

三軍兼故障班：山口俊、今村信貴、鍵谷陽平、太田龍、中川皓太、石田隼都、花田侑樹、代木大和、京本眞、川嵜陽仁、高田竜星、奈良木陸、菊地大稀、富田龍、與那原大剛、鴨打瑛二、阿部剣友、伊藤優輔、田中豊樹、井上温大、萩原哲、坂本勇人、大津綾也、菊田拡和、黒田響生、増田陸、香月一也、平間隼人、梶谷隆幸、重信慎之介、笹原操希、保科広一、伊藤海斗

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