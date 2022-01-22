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【長期試駕】朝夕相處後，你必定會愛上的PEUGEOT / CITROËN 1.5L BlueHDi柴油心臟

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-22 11:55:20

回顧從業以來試駕經驗，絕大多數都是當天借當天還，充其量多給上兩三天時間，對於新車各方面表現儘管足夠線索拼湊報導，但終究不若長期持有來得全面，而今總算由公司購入PEUGEOT RIFTER作為公務車之用，假公濟私朝夕相處後，體會勢必深刻而更中肯！

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前情提要：【靠北車事】之 我們終於買公務車了

既然難得與一輛新車共處超過兩個月時間，甚且開著跑了將近3,000km里程，能說的、想說的實在一文難盡，於是在這篇報導中，僅先就其所配置的動力系統 — 1.5L  BlueHDi柴油引擎介紹一番，剩下的，待其他主題再找機會娓娓道來。

說起PEUGEOT RIFTER這車，能說的部分實在太多，不如這次就先以其1.5L BlueHDi柴油引擎說起吧！
說起PEUGEOT RIFTER這車，能說的部分實在太多，不如這次就先以其1.5L BlueHDi柴油引擎說起吧！
強心臟 — 1.5L BlueHDi柴油引擎

基本上，這具廠內代號為DV5FC的1.5L BlueHDi直列四缸DOHC雙凸輪軸16氣門渦輪增壓柴油引擎，為STELLANTIS集團旗下當前最重要的全球化戰略動力系統之一，其最大馬力雖然僅有看似「謙虛」的130bhp/3,750rpm，但峰值扭力卻是極其了得的30.6kg-m/1,750rpm；不僅如此，為因應極其嚴苛的Euro6歐洲六期環保法規，這套動力系統還配置有高效能FAP碳微粒過濾系統，同時亦結合了SCR選擇性還原觸媒，在定期添加AdBlue® 添加劑的狀態下，不只能夠大幅降低有害物質的排放，停放於室內停車場也全無惡臭異味，再加上與之齊心協 力傳輸動能的EAT 8智慧型8速自排變速系統或六速手排變速系統，不僅加速更顯輕盈靈敏，同時也能確保PEUGEOT與CITROËN向來為人所稱道的優異油耗表現。

130bhp/3,750rpm特別是30.6kg-m/1,750rpm的峰值輸出，正是1.5L BlueHDi之所以令人讚不絕口的理由。
130bhp/3,750rpm特別是30.6kg-m/1,750rpm的峰值輸出，正是1.5L BlueHDi之所以令人讚不絕口的理由。
與之搭配的一般是EAT8智慧型8速自排變速系統，其換檔速度與反應都相當迅速聰穎。
與之搭配的一般是EAT8智慧型8速自排變速系統，其換檔速度與反應都相當迅速聰穎。
最令人喜出望外的，是1.5L BlueHDi也搭配六速手排變速系統，堪稱當代極少數本格主義派的最後救贖。
最令人喜出望外的，是1.5L BlueHDi也搭配六速手排變速系統，堪稱當代極少數本格主義派的最後救贖。
1.5 BlueHDi家族有誰？

其實STELLANTIS集團旗下的1.5L BlueHDi可說是被集團內各品牌所廣泛使用，許多車系皆搭載這具好用可靠的新世代柴油引擎，先就PEUGEOT部分來看，除現已暫停引進的商用車系外，品牌下包括PEUGEOT 3008 、5008 等SUV運動休旅家族都是這套動力系統的愛用者，其低轉速大扭力的設定，搭配SUV車型所需求的飽滿推力堪稱絕配，無論多沈重的負載，對1.5L BlueHDi柴油引擎來說也是輕而易舉毫不費力。

而在CITROËN這廂，旗下亦有CITROËN BERLINGO、BERLINGO VAN商用車兩款車型採用1.5 BlueHDi柴油動力單元，且具備自排或手排變速系統可供選擇，無論可滿載全家大小一同出遊的七人座家庭MPV – CITROËN BERLINGO，或者事業、工作好幫手的商用車CITROËN BERLINGO VAN，面對更高的載運需求，1.5L BlueHDi柴油引擎一樣輕鬆達成任務而面不改色。

在PEUGEOT旗下，3008及5008 皆可選擇1.5L BlueHDi柴油動力。
在PEUGEOT旗下，3008及5008 皆可選擇1.5L BlueHDi柴油動力。
1.5L BlueHDi柴油引擎對應SUV運動休旅車較高的扭力需求游刃有餘，同時保有極其輕省的油耗表現。
1.5L BlueHDi柴油引擎對應SUV運動休旅車較高的扭力需求游刃有餘，同時保有極其輕省的油耗表現。
CITROËN BERLINGO全車系皆採1.5L BlueHDi柴油動力，並同時備有自排與手排變速系統兩種選擇。
CITROËN BERLINGO全車系皆採1.5L BlueHDi柴油動力，並同時備有自排與手排變速系統兩種選擇。
新加入的商用版本CITROËN BERLINGO VAN亦全車系搭載1.5L BlueHDi，同樣具備手排或自排變速系統任君挑選。
新加入的商用版本CITROËN BERLINGO VAN亦全車系搭載1.5L BlueHDi，同樣具備手排或自排變速系統任君挑選。
日常輸出超驚艷

說真的，柴油引擎開過不知凡幾，但走南闖北且長途市區天天來回真只有這段時間，如此經驗，用以介紹1.5L BlueHDi柴油引擎應是再精準也不過。事實上，這套動力系統的好真是開過才知道，首先，柴油引擎低轉速高扭力的特性，在1.5L BlueHDi上絕對清晰可聞，儘管PEUGEOT RIFTER並非身輕如燕的小車，而是款擁有大容積大度量，車重高達1,640kg的大塊頭MPV，但受惠於1,750rpm即湧現的30.6kg-m最大扭力，其加速反應依舊明亮俐落，而即使從靜止起步，峰值扭力湧現前仍有大約千轉左右的空窗，但由於轉速提升較印象中的傳統柴油車更快，因此紅燈起步幾乎快要無以感受遲滯，而有如隨傳隨到般的乖順好掌握，而一旦進入峰值扭力輸出的甜蜜帶，在3,000轉前整輛車始終保有身輕如燕的聯想，控制好轉速，一般速限下加速反應有如大排量自然進氣汽油引擎般舒暢，中速域想衝就衝好不愜意，再加上EAT8智慧型8速自排變速系統換檔反應快如閃電，一路下來不僅市區開得暢快俐落，就連高速公路或快速道路再加速表現也痛快淋漓，每天往返國道一號林口坡，不用拉轉輕輕鬆鬆就能跑在所有車前面。

而無論肆意奔馳或是怠速停等，1.5L BlueHDi也一改過往對於柴油引擎的粗糙運轉品質的舊有聯想，細緻圓潤的運轉聲浪，車內的靜肅表現，甚至令人難以辨識這輛車吃的究竟是柴油還是汽油，而就算身處車外，也依然保有與小排氣量汽油引擎同級的安靜與低震動，再也不會因為開著咧咧作響的柴油車，而在親朋好友面前感到尷尬臉紅。

實際以PEUGEOT RIFTER體驗1.5L BlueHDi，發覺這具引擎對應一般日常行駛極為輕快，同時震動與噪音皆相當細微幾不可聞。
實際以PEUGEOT RIFTER體驗1.5L BlueHDi，發覺這具引擎對應一般日常行駛極為輕快，同時震動與噪音皆相當細微幾不可聞。
油耗表現更勝輕油電

更令人喜出望外的部分，當然還有省下白花花油錢這個極為重要的荷包優勢，根據這段時間約兩、三千公里距離的實際測試，期間經歷過數次內湖下班大塞車、日常通勤走走停停、假期東北角海岸走馬看花以及台北—宜蘭來回甚至台北—台中來回兩三次，每次加油都將短里程紀錄歸零後將油加至跳停為止，截至目前雖然只進過加油站三次(PEUGEOT RIFTER油箱容積為53公升，每次亮燈加滿大約能夠加到47～50公升不等，由此便可看得出這車究竟多省油)，卻各自帶來17.8km/L、16.8km/L與16.9km/L的平均油耗，不僅對照旅程電腦17.5km/L的數字極為接近，同時每桶油也能跑出將近800km的優異成績，而這都還是隨心所欲踩踏油門的結果，若右腳再多給點克制力，相信做出更接近原廠20km/L的漂亮數據一點也不成問題，而若就連車重不低的PEUGEOT RIFTER都能創造如此實績，就更別說像是PEUGEOT 3008 1.5L  BlueHDi之類的家庭用車，其能源局平均油耗就有21.9km/L，實測數據肯定會比PEUGEOT RIFTER還要來得更加出色！

旅程電腦顯示新車至今平均油耗為17.5km/L，實試數據也都落在16.8km/L至17.8km/L之間。
旅程電腦顯示新車至今平均油耗為17.5km/L，實試數據也都落在16.8km/L至17.8km/L之間。
這是PEUGEOT RIFTER行駛兩個多月、兩千多公里以來第四次打開油箱蓋，目的是用來拍照，之前僅加過三次油。
這是PEUGEOT RIFTER行駛兩個多月、兩千多公里以來第四次打開油箱蓋，目的是用來拍照，之前僅加過三次油。
電氣化時代柴油引擎優勢何在？

筆者在試過無數車款之後常說，車不只該選適合自己的，就連引擎也該找適合個人日常使用需求的型式，就像現在電動車與油電車當道，但難道停車位無法裝設充電樁也要硬買來找自己麻煩，或是購入油電車後再擔心電池過保更換昂貴之類的問題嗎？

因此，要享受節能低油耗大扭力的好處，諸如1.5L BlueHDi之類的柴油引擎其實仍是相當聰明的選擇，其不僅保有傳統燃油車的加油便利性，同時具備油電車的優異油耗表現，與此同時 更雙手奉上令人大呼過癮的低、中轉速推力，又不用承擔電動車補充電能的不便所衍生的旅程焦慮，放眼當今車壇，又還有什麼動力選擇可以做得更好，開起來更讓人喜出望外？

這年頭購車時的動力系統選項變得極其精彩豐富，但1.5L BlueHDi柴油引擎兼容了汽油車便利、油電車節能以及豐沛扭力輸出，依舊是相當討喜的選擇。
這年頭購車時的動力系統選項變得極其精彩豐富，但1.5L BlueHDi柴油引擎兼容了汽油車便利、油電車節能以及豐沛扭力輸出，依舊是相當討喜的選擇。
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