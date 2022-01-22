【長期試駕】朝夕相處後，你必定會愛上的PEUGEOT / CITROËN 1.5L BlueHDi柴油心臟

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前情提要：【靠北車事】之 我們終於買公務車了
既然難得與一輛新車共處超過兩個月時間，甚且開著跑了將近3,000km里程，能說的、想說的實在一文難盡，於是在這篇報導中，僅先就其所配置的動力系統 — 1.5L BlueHDi柴油引擎介紹一番，剩下的，待其他主題再找機會娓娓道來。
強心臟 — 1.5L BlueHDi柴油引擎
基本上，這具廠內代號為DV5FC的1.5L BlueHDi直列四缸DOHC雙凸輪軸16氣門渦輪增壓柴油引擎，為STELLANTIS集團旗下當前最重要的全球化戰略動力系統之一，其最大馬力雖然僅有看似「謙虛」的130bhp/3,750rpm，但峰值扭力卻是極其了得的30.6kg-m/1,750rpm；不僅如此，為因應極其嚴苛的Euro6歐洲六期環保法規，這套動力系統還配置有高效能FAP碳微粒過濾系統，同時亦結合了SCR選擇性還原觸媒，在定期添加AdBlue® 添加劑的狀態下，不只能夠大幅降低有害物質的排放，停放於室內停車場也全無惡臭異味，再加上與之齊心協 力傳輸動能的EAT 8智慧型8速自排變速系統或六速手排變速系統，不僅加速更顯輕盈靈敏，同時也能確保PEUGEOT與CITROËN向來為人所稱道的優異油耗表現。
1.5 BlueHDi家族有誰？
其實STELLANTIS集團旗下的1.5L BlueHDi可說是被集團內各品牌所廣泛使用，許多車系皆搭載這具好用可靠的新世代柴油引擎，先就PEUGEOT部分來看，除現已暫停引進的商用車系外，品牌下包括PEUGEOT 3008 、5008 等SUV運動休旅家族都是這套動力系統的愛用者，其低轉速大扭力的設定，搭配SUV車型所需求的飽滿推力堪稱絕配，無論多沈重的負載，對1.5L BlueHDi柴油引擎來說也是輕而易舉毫不費力。
而在CITROËN這廂，旗下亦有CITROËN BERLINGO、BERLINGO VAN商用車兩款車型採用1.5 BlueHDi柴油動力單元，且具備自排或手排變速系統可供選擇，無論可滿載全家大小一同出遊的七人座家庭MPV – CITROËN BERLINGO，或者事業、工作好幫手的商用車CITROËN BERLINGO VAN，面對更高的載運需求，1.5L BlueHDi柴油引擎一樣輕鬆達成任務而面不改色。
日常輸出超驚艷
說真的，柴油引擎開過不知凡幾，但走南闖北且長途市區天天來回真只有這段時間，如此經驗，用以介紹1.5L BlueHDi柴油引擎應是再精準也不過。事實上，這套動力系統的好真是開過才知道，首先，柴油引擎低轉速高扭力的特性，在1.5L BlueHDi上絕對清晰可聞，儘管PEUGEOT RIFTER並非身輕如燕的小車，而是款擁有大容積大度量，車重高達1,640kg的大塊頭MPV，但受惠於1,750rpm即湧現的30.6kg-m最大扭力，其加速反應依舊明亮俐落，而即使從靜止起步，峰值扭力湧現前仍有大約千轉左右的空窗，但由於轉速提升較印象中的傳統柴油車更快，因此紅燈起步幾乎快要無以感受遲滯，而有如隨傳隨到般的乖順好掌握，而一旦進入峰值扭力輸出的甜蜜帶，在3,000轉前整輛車始終保有身輕如燕的聯想，控制好轉速，一般速限下加速反應有如大排量自然進氣汽油引擎般舒暢，中速域想衝就衝好不愜意，再加上EAT8智慧型8速自排變速系統換檔反應快如閃電，一路下來不僅市區開得暢快俐落，就連高速公路或快速道路再加速表現也痛快淋漓，每天往返國道一號林口坡，不用拉轉輕輕鬆鬆就能跑在所有車前面。
而無論肆意奔馳或是怠速停等，1.5L BlueHDi也一改過往對於柴油引擎的粗糙運轉品質的舊有聯想，細緻圓潤的運轉聲浪，車內的靜肅表現，甚至令人難以辨識這輛車吃的究竟是柴油還是汽油，而就算身處車外，也依然保有與小排氣量汽油引擎同級的安靜與低震動，再也不會因為開著咧咧作響的柴油車，而在親朋好友面前感到尷尬臉紅。
油耗表現更勝輕油電
更令人喜出望外的部分，當然還有省下白花花油錢這個極為重要的荷包優勢，根據這段時間約兩、三千公里距離的實際測試，期間經歷過數次內湖下班大塞車、日常通勤走走停停、假期東北角海岸走馬看花以及台北—宜蘭來回甚至台北—台中來回兩三次，每次加油都將短里程紀錄歸零後將油加至跳停為止，截至目前雖然只進過加油站三次(PEUGEOT RIFTER油箱容積為53公升，每次亮燈加滿大約能夠加到47～50公升不等，由此便可看得出這車究竟多省油)，卻各自帶來17.8km/L、16.8km/L與16.9km/L的平均油耗，不僅對照旅程電腦17.5km/L的數字極為接近，同時每桶油也能跑出將近800km的優異成績，而這都還是隨心所欲踩踏油門的結果，若右腳再多給點克制力，相信做出更接近原廠20km/L的漂亮數據一點也不成問題，而若就連車重不低的PEUGEOT RIFTER都能創造如此實績，就更別說像是PEUGEOT 3008 1.5L BlueHDi之類的家庭用車，其能源局平均油耗就有21.9km/L，實測數據肯定會比PEUGEOT RIFTER還要來得更加出色！
電氣化時代柴油引擎優勢何在？
筆者在試過無數車款之後常說，車不只該選適合自己的，就連引擎也該找適合個人日常使用需求的型式，就像現在電動車與油電車當道，但難道停車位無法裝設充電樁也要硬買來找自己麻煩，或是購入油電車後再擔心電池過保更換昂貴之類的問題嗎？
因此，要享受節能低油耗大扭力的好處，諸如1.5L BlueHDi之類的柴油引擎其實仍是相當聰明的選擇，其不僅保有傳統燃油車的加油便利性，同時具備油電車的優異油耗表現，與此同時 更雙手奉上令人大呼過癮的低、中轉速推力，又不用承擔電動車補充電能的不便所衍生的旅程焦慮，放眼當今車壇，又還有什麼動力選擇可以做得更好，開起來更讓人喜出望外？