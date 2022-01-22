桃園56確診者「送劍潭隔離」 蔡壁如：說好了同島一命
中央流行指揮中心昨晚證實位於桃園市大園區的亞旭電腦大園廠新增60位確診，截至今（22）日上午10點亞旭已累計70人確診。台北市副市長黃珊珊上午證實，北市府同意劍潭活動中心的「加強版防疫旅館」收住56位確診者隔離，希望能夠一起度過難關。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如表示，「同島一命不是說說！」
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-22 13:31:17｜2022-01-22 13:32:51
蔡壁如表示，劍潭活動中心的「加強版防疫旅館」，是台北市長柯文哲在1月15日啟動，將提供234張床位，由退休醫護人員組成的關懷天使隊全天候排班進駐。昨天晚上市長柯文哲問她，「疫情看起來很嚴重？」她說，「是的，確實有這個趨勢。」柯市長向她表示，指揮中心打電話給黃珊珊副市長，要台北市把新增的60名確診者收治下來。他一口答應，因為防疫不應該分地區。
蔡壁如表示，「這是對的，因為我們說好了要同島一命，同島一命不是說說而已，所謂的超前佈署也不會是紙上談兵」，台北說要成立「加強版防疫旅館」，一天內就可以入住，因為我們是在跟時間賽跑，救人、救命比什麼都重要。
蔡壁如呼籲，病毒面前人人平等，防疫不應該再分縣市、黨派，更不應該是地方父母官帶頭獵巫，要做的是保護國人的健康安全，不是對確診者的追殺。
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