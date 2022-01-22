買完大潤發下一個目標家樂福？全聯林敏雄怕公平會不通過
全聯福利中心，今（22）天上午在台東開出首間最大旗艦店，這回斥資超過5億元，在台東市中心買地自建5層樓的商場，1～2樓規劃為超市，全聯福利中心董事長林敏雄今天也親自出席開幕剪綵活動，他的出現也讓通路合併議題再次浮上檯面，面對有傳言全聯仍有意競標家樂福，對此林敏雄回應：「我買的話，公平會是一定不會過，如果是統一買下，也許會通過。」
記者劉雅文／台東報導
2022-01-22 15:01:19｜2022-01-22 15:07:21
全聯福利中心董事長林敏雄提到，一旦公平點頭，成功併購大潤發之後，全聯全年營收預估目標1900億元，至於會不會再併購家樂福，他透露，負責家樂福出售的摩根士丹利曾來找過他，但他說：「買下大潤發之後，摩根就比較不理我。」林敏雄強調：「我買的話，公平會是一定不會過，如果是統一買下，也許會通過。」
市場傳聞家樂福出售案，由於遠東、momo等各個買家價格過低已經破局，對此，林敏雄表示並不知情。不過根據知情人士透露：「林敏雄是想買，但是應該買不到，有人比較高價。」，根據側面了解，有三家業者進入第二輪的出價環節，但全聯因為卡在大潤發併購案，對於家樂福的出價相當保守。