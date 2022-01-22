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桃園暴增70人確診！黃珊珊還原陳時中請求北市協助過程

▲桃園疫情炸裂！指揮中心向北市府請求協助，副市長黃珊珊還原指揮中心請求北市協助過程。（資料圖／台北市政府提供）
▲桃園疫情炸裂！指揮中心向北市府請求協助，副市長黃珊珊還原指揮中心請求北市協助過程。（資料圖／台北市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-22 15:39:21｜2022-01-22 15:57:28

位於桃園市大園區遠雄自貿港區的亞旭電腦公司爆發群聚感染，至今 （22）日上午已經有70人確診。中央流行疫情指揮中心昨晚向台北市政府請求協助，台北市副市長黃珊珊證實，北市府同意劍潭活動中心的「加強版防疫旅館」收住56位確診者隔離，希望能夠一起度過難關，還會收更多機場檢疫確診，但是無症狀的感染者。

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黃珊珊今日下午參加中正區公所里長座談會，會前受訪還原衛福部長陳時中請求北市協助經過，黃珊珊表示，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨晚7點先致電立聯合醫院許家禎副總院長，來問出借劍潭安心檢疫所狀況，大約要23個房間，她大致上同意，稍後陳時中也打電話來需要更多床位，她經過向市長柯文哲請示後，同意提供協助。

黃珊珊說，安心檢疫所都已經安頓好，但是後來能收的還是儘量收，原先要提供58床，但其中有2人轉診至醫院，所以收了56位確診者，目前還有90多床，今天還會收更多機場檢疫確診，但是無症狀的感染者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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