新北確診+1！亞東護理師丈夫居隔「陰轉陽」 Ct值曝光
新北市亞東醫院護理師（案17967）確診Omicron後，繼5歲及3歲兒子染疫，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布護理師丈夫也確診。對此，新北市衛生局稍早說明，表示個案於居家隔離第5天開始出現不適症狀，經採檢PCR呈陽性，Ct值22.45，目前收治專責病房隔離治療。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 15:19:10｜2022-01-22 15:26:24
新北市衛生局今日公布1例確診個案，為案17967亞東醫院護理師的丈夫，個案於1月16日因與接觸者隔離遭匡列，採檢PCR呈陰性；1月18日進行二度採檢，PCR呈陰性；1月19日因小兒子有症狀再度接受採檢，PCR呈陰性。
個案於1月20隔離第5天開始出現不適症狀，採檢PCR呈陽性，Ct值22.45，目前收治專責病房隔離治療。衛生局說明，個案隔離第5天出現症狀，期間均無對外接觸，對社區較無影響，隔離前與妻子案17967相關接觸者與足跡相同，感染源為家戶感染。
據了解，案17967確診後，5歲和3歲（案18081、18140）也相繼染疫，今日其丈夫也確診。但根據指揮中心於21日所公布的最新基因定序結果，案17967與8B專責病房病患只差一個位點，指揮官陳時中表示代表與社區無關，較可放心，但如何被傳染的，還有待進一步疫調釐清。（編輯：陳雅雲）
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