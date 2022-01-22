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憂慮疫情失控！柯文哲：研擬過年疫苗注射不休息

▲新冠肺炎本土疫情暴增，台北市長柯文哲認為疫情應該會難以控制，呼籲大家趕快去打疫苗。（圖／北市府提供）
▲新冠肺炎本土疫情暴增，台北市長柯文哲認為疫情應該會難以控制，呼籲大家趕快去打疫苗。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-22 16:29:32｜2022-01-22 16:32:30

新冠肺炎本土疫情持續升溫，今（22）日新增82例本土確診，創下今年新高。台北市長柯文哲表示，疫情應該會難以控制，呼籲大家趕快去打疫苗，下週將討論過年期間是否仍提供民眾施打疫苗。

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北市府今日下午舉行中正區公所里長座談會，柯文哲在會前受訪表示，目前是先開劍潭青年活動中心的「加強版防疫專責旅館」，計畫收234床，如果數量再多，未來考慮再開第二家、第三家「加強版防疫專責旅館」，但是該思考若未來台灣疫情大爆發，沒有症狀者應該考慮居家隔離。

柯文哲表示，他判斷疫情應該會難以控制、應該會擴散，不過還好現在局面跟去年5月不一樣，全台有接近80%民眾打過疫苗第一劑、75%打滿疫苗第二劑，群體裡面還是有相當程度的保護力，「我的態度原則上還是維持二級警戒，不影響經濟活動的開始加嚴，再看疫情變化調整我們的防疫戰術。」

柯文哲呼籲，疫苗該打還是趕快打，下週原來估計會提供24萬劑，過年期間除夕到初三停止打疫苗，其他時間是否要維持一定注射量，因為按中央規定過年期間7天停止打疫苗，「但是我們很習慣且戰且走，看這一兩天變化，禮拜一看情況再跟大家說，是否過年期間挪出醫療能力讓大家多打疫苗。」

柯文哲表示，現階段還是戴口罩、勤洗手、保持社交距離這是基本，該打第三劑疫苗還是要打，這樣就算感染還不至於重症，Omicron雖然傳染速度快，但是插管、呼吸衰竭死掉至少還是沒有，所以是流感化，大家不要太緊張。

▲指揮中心今（22）日表示，本土增82例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（22）日表示，本土增82例。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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