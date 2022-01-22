Ct值10！確診大學生回台北傳給母 子有高雄港活動史
新冠肺炎疫情今 （22）日新增82名本土確診案例，其中高雄港群聚再增15人染疫。中央流行疫情指揮中心指出，其中有2名個案為母子，就讀大學的兒子（案18309）13日曾在高雄港區活動，14日返回台北，媽媽（案18310）出現症狀採檢確診。
記者呂炯昌/綜合報導
2022-01-22 17:13:19
北市政府衛生局表示，今日新增1例本土病例，案18310為50多歲女性，案兒子(案18309)於高雄就讀某大學，15日返家發燒自行服藥，18日母親(案18310)出現咳嗽症狀、19日發燒，20日母子就醫快篩皆為陽性，21日母子採檢PCR陽性確診，子（案18309）CT值24、母親(案18310) CT值10，。
針對確診者足跡，衛生局指出，包含1月16日內湖區晶龍藥局、大湖公園； 1月17日晶龍藥局、內湖好市多；1月18日慈濟內湖聯絡處中型接種站；1月19日統一超商金德門市； 1月20日晶龍藥局、內湖區杜耳鼻喉科，相關足跡已完成環境噴消，匡列居家隔離17人，3人採檢PCR陰性、14人檢驗中，並持續疫調中。
針對高雄子感染源，北市衛生局專委歐佳齡表示，他就讀範圍在高雄旗津附近，剛好跟高雄港有重疊，可能有相關性。
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