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楊奇煜2021年收大漲價！全繳納辣妻　過年孝敬10萬紅包

▲楊奇煜2020簽給猿聲後，事業一飛沖天。（圖／猿聲）
▲楊奇煜2020簽給猿聲後，事業一飛沖天。（圖／猿聲）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-01-22 18:16:31｜2022-01-22 18:19:02

猿聲旗下藝人楊奇煜（小煜）回歸《全明星運動會》第三季成為藍隊班底，今晚（22日）將在台北小巨蛋廝殺。他接受《NOWnews今日新聞》訪問透露，過去在小巨蛋開唱的回憶湧現，未來要往「在大巨蛋開唱」目標邁進，同時檢視自己2021年的工作成績單，自打80分認為有待加強，並透露去年年收全數交給老婆顏言保管。

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▲小煜再登小巨蛋。（圖／猿聲）
▲小煜再登小巨蛋。（圖／猿聲）
小煜今將在萬人面前比賽，坦言「一點都不緊張」，透露有過去於多人面前演唱經驗，已習慣在人群面前表演。他表示2008年跟棒棒堂的巨蛋處女秀「那次真的好緊張」，但此次目的不同，呈現殺紅眼的程度「我比平常不在巨蛋的時候更積極！」小煜也說，今晚若有機會，不會管旁人阻止，一有機會就要獻唱《不在場祝福》、《戲吧》2首新歌。

小煜2020年下半年簽給猿聲後工作接不完，光是代言就有6支以上，包含香水、酒、髮泥、尿布、室內擴香、高麗蔘粉等，加上音樂劇、推出歌曲，以及回歸綜藝加入《全明星運動會3》，2021年事業成績單亮眼，他卻謙虛自打80分，透露因為去年受傷關係，很多事情無法盡到完美，要給自己多點進步空間，期許2022會更好。

除了上述代言，小煜還有髮廊副業，問及2021年收總數，他不願透露多或少，僅表示：「不知道，全都交給老婆處理，我問她賺多少也不跟我講！」他也說去年受疫情影響，無法給髮廊百名員工年終，但有辦尾牙與春酒，以及發新年紅包。

農曆春節將至，小煜兒子Mujo去年過年壓歲錢喜收6位數，他與太太已幫兒子開戶存起，但不期望今年紅包漲價，因為收多少「就得包多少出去」，並透露每年過年「都是10幾萬出去」，包給父母的則會超過3、4萬，孝心滿滿。

▲小煜過年孝敬父母的紅包「誠意十足」。（圖／猿聲）
▲小煜過年孝敬父母的紅包「誠意十足」。（圖／猿聲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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