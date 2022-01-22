楊奇煜2021年收大漲價！全繳納辣妻　過年孝敬10萬紅包

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小煜2020年下半年簽給猿聲後工作接不完，光是代言就有6支以上，包含香水、酒、髮泥、尿布、室內擴香、高麗蔘粉等，加上音樂劇、推出歌曲，以及回歸綜藝加入《全明星運動會3》，2021年事業成績單亮眼，他卻謙虛自打80分，透露因為去年受傷關係，很多事情無法盡到完美，要給自己多點進步空間，期許2022會更好。
除了上述代言，小煜還有髮廊副業，問及2021年收總數，他不願透露多或少，僅表示：「不知道，全都交給老婆處理，我問她賺多少也不跟我講！」他也說去年受疫情影響，無法給髮廊百名員工年終，但有辦尾牙與春酒，以及發新年紅包。
農曆春節將至，小煜兒子Mujo去年過年壓歲錢喜收6位數，他與太太已幫兒子開戶存起，但不期望今年紅包漲價，因為收多少「就得包多少出去」，並透露每年過年「都是10幾萬出去」，包給父母的則會超過3、4萬，孝心滿滿。
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