日職／巴冷天從「日本球界」引退　有機會來中職嗎？

日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹洋砲巴冷天（Wladimir Balentien）23日在推特上宣布，自己將要從「日本職棒」引退，對此是否還會在其他國家職棒上場？甚至是在中華職棒賽場上有機會看到這位好手獻技，台灣球迷都相當期待。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-23 10:40:26
巴冷天職棒生涯從西雅圖水手小聯盟系統起步，生涯在水手、辛辛那提紅人與委內瑞拉、多明尼加聯盟打拚過，2011年跨海來到日本職棒加盟養樂多隊，前2年以31轟拿下全壘打裝連霸，2013年「開無雙」單季敲出60轟成為日職單季最多轟紀錄，為養樂多立下許多汗馬功勞，於2019年季後取得自由球員資格後轉戰軟銀，簽下2年10億日幣的超大合約。
不過轉戰軟銀後巴冷天受到低潮等狀況影響出賽機會銳減，且似乎過得「不開心」，多次在社群軟體發文意有所指和軟銀內部不合，2021年季後被軟銀戰力外。
巴冷天23日在推特表示，自己將從日本球界退休，首先養樂多給我機會讓我在日本打球，也讓我創造出極佳的生涯，成為日本職棒史上首屈一指的全壘打打者之一。
這段引退宣言一出，馬上被多間日媒報導，其中值得觀察的是，巴冷天強調是從「日本球界」引退，未來是否還會轉戰其他國家職棒？甚至是在中華職棒賽場上有機會看到這位好手獻技？台灣球迷都相當期待。