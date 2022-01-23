日職／巴冷天離開日本球界 「不快樂」的軟銀是主因？
日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹洋砲巴冷天（Wladimir Balentien）23日在推特上宣布，自己將要從「日本球界」引退，這位曾單季60轟的重砲日職生涯後期在軟銀過得「不快樂」，恐怕是他心灰意冷離開日本的原因之一。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-23 11:06:41
巴冷天職棒生涯從西雅圖水手小聯盟系統起步，生涯在水手、辛辛那提紅人與委內瑞拉、多明尼加聯盟打拚過，2011年跨海來到日本職棒加盟養樂多隊，前2年以31轟拿下全壘打裝連霸，2013年「開無雙」單季敲出60轟成為日職單季最多轟紀錄，為養樂多立下許多汗馬功勞，於2019年季後取得自由球員資格後轉戰軟銀，簽下2年10億日幣的超大合約。
不過來到軟銀的巴冷天受到低潮等其他因素影響，在軟銀2年僅留下出賽82場，42安打包括13轟、31分打點的成績，繳出完全不符合薪資水準的成績。
巴冷天23日在推特表示，自己將從日本球界退休，首先養樂多給我機會讓我在日本打球，也讓我創造出極佳的生涯，成為日本職棒史上首屈一指的全壘打打者之一。對於近2年的東家軟銀隻字未提。
巴冷天不只在賽場上受挫，場下似乎也過得不開心，2020年9月30日他在個人社群軟體貼出過去在養樂多時期打球的照片，並寫下「Money don’t buy happiness.（錢買不了快樂）」，恐怕當時就埋下想離開日本球界的因子。