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日職／巴冷天單季60轟不是最強　前中職洋砲排他前面

▲洋砲Wladimir Balentien。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋砲Wladimir Balentien。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃泓哲/綜合報導

2022-01-23 11:41:35

曾在日本職棒（NPB）創下單季60轟紀錄的錢福岡軟銀鷹洋砲巴冷天（Wladimir Balentien）23日宣布將從「日本球界」引退。事實上巴冷天雖然有單季60轟的傲人紀錄，但事實上要算生涯最多轟的洋將，曾效力近鐵、巨人和歐力士等隊的Tuffy Rhodes才是日職紀錄。

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巴冷天2011年跨海來到日本職棒加盟養樂多隊，前2年以31轟拿下全壘打裝連霸，2013年「開無雙」單季敲出60轟成為日職單季最多轟紀錄，為養樂多立下許多汗馬功勞，於2019年季後取得自由球員資格後轉戰軟銀，於2021年季後被軟銀戰力外。

巴冷天在日職11年生涯出賽1104場，敲出1001支安打包括301轟，通算打擊率2成66，是日職近年強力洋砲的代表性人物。

不過即使巴冷天擁有單季60轟的日職紀錄，事實上日職生涯301轟只能排到第4，前面有3位「學長」擁有更傲人的日職生涯全壘打紀錄。

第一名的是曾效力近鐵、巨人和歐力士等隊的Tuffy Rhodes，他在日職期間曾4度拿下全壘打王，生涯464支全壘打不僅是外籍洋砲最多，在含日本本土選手的生涯全壘打排名中，也可排名第13，同時也是唯一生涯破400轟的外籍打者。

第二名是前橫濱DeNA監督Alex Ramírez，他在2001年來日效力養樂多，後轉戰巨人與橫濱，拿過1座打擊王、2座全壘打王獎項、3座安打王與4座打點王獎項，還有2度拿下年度MVP，生涯380轟是史上排名第二的外籍打者。

第三名是台灣球迷都很熟悉的亞力士Álex Cabrera，他在1999年效力中職和信鯨單季敲出18轟，2001年轉戰日職西武就敲出單季49轟，2002、2003年更敲出55、50轟技驚四座，展現出色的長打能力。亞力士在日職12年生涯，效力過西武、歐力士和軟銀，生涯累積357轟排名日職洋砲第三。

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