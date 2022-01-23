日職／巴冷天單季60轟不是最強　前中職洋砲排他前面

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巴冷天在日職11年生涯出賽1104場，敲出1001支安打包括301轟，通算打擊率2成66，是日職近年強力洋砲的代表性人物。
不過即使巴冷天擁有單季60轟的日職紀錄，事實上日職生涯301轟只能排到第4，前面有3位「學長」擁有更傲人的日職生涯全壘打紀錄。
第一名的是曾效力近鐵、巨人和歐力士等隊的Tuffy Rhodes，他在日職期間曾4度拿下全壘打王，生涯464支全壘打不僅是外籍洋砲最多，在含日本本土選手的生涯全壘打排名中，也可排名第13，同時也是唯一生涯破400轟的外籍打者。
第二名是前橫濱DeNA監督Alex Ramírez，他在2001年來日效力養樂多，後轉戰巨人與橫濱，拿過1座打擊王、2座全壘打王獎項、3座安打王與4座打點王獎項，還有2度拿下年度MVP，生涯380轟是史上排名第二的外籍打者。
第三名是台灣球迷都很熟悉的亞力士Álex Cabrera，他在1999年效力中職和信鯨單季敲出18轟，2001年轉戰日職西武就敲出單季49轟，2002、2003年更敲出55、50轟技驚四座，展現出色的長打能力。亞力士在日職12年生涯，效力過西武、歐力士和軟銀，生涯累積357轟排名日職洋砲第三。