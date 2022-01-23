光明燈爆搶「海景第一排」！女砸38萬求神保佑 網全看傻
每年到了農曆新年前後，因應傳統習俗，許多信眾都會到廟宇點光明燈或者安太歲，祈求新的一年能夠平安順遂，但花38萬點燈值得嗎？近日，一名人妻上網抱怨老公不懂自己的用心，因為自己花了近38萬點光明燈及藥師燈，且是「海景第一排」，堪稱是尊爵之位，保佑神力更加顯赫，但卻被老公斥責不諒解，其完整過程曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 13:09:59
一名人妻在臉書專頁「靠北老公2.0」貼文透露自己去廟裡點燈祈福，因為一分錢一分貨，廟祝也表示第一排的通常都會比較貴，但可以得到神明最多的加持以及保佑，能平安渡過疫情，於是她決定幫一家三口都點了光明燈及藥師燈。
而第一排的光明燈每一盞要3萬8千元，第一排藥師燈原本每一盞也是要3萬8千元，但因為疫情現在漲到每一盞要8萬8千元，如此算下來，一家三口的光明燈、藥師燈總共要37萬8千元，但人妻老公非常不諒解，認為這是不必要的支出，讓人妻大罵「點光明燈跟藥師燈本來就會花掉37萬8千元，這是保佑你跟兒子的必須開銷，懂不懂？」
貼文一出，不少網友紛紛傻眼表示「37萬8跑去點燈，真的嫌錢太多＝＝」、「妳是不是被廟祝騙錢啊......太誇張」、「從沒聽過點燈這麼貴的......」、「這盞燈是不是正港的LV燈？還是你拿去買包說去點燈」、「我家跟廟宇都很熟，沒聽過一盞8萬8的」、「到底是點了時光燈還是什麼，我只知道錢可以好好用，378000要賺多久才會有，你知道嗎？」（編輯：張嘉哲）