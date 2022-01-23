柯文哲調整SOP：出現症狀先家中快篩「勿直接就醫」
針對北台灣疫情加速蔓延，台北市今（23）日新增4例本土確診，其中士林區一家三口感染源不明，市長柯文哲表示要調整防疫戰術，呼籲民眾若有症狀請先自行快篩，陽性者直接通報衛生局。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-23 16:29:47｜2022-01-23 16:37:38
柯文哲說明，市府明起將提供公有市場快篩劑，其他市場自治會如有需求，也可以由自治會代表來跟衛生局申請，呼籲民眾「先快篩、再就醫」。民眾可能認為，就是因為不舒服才要去醫院，這個政策的原因，避免狀況不明時增加其他人的感染風險，所以請大家要提高警覺，先快篩，不然到診所還是會要求快篩，這樣接觸、移動過程都有風險。若再加快篩呈現陽性的民眾，務必撥打北市防疫專線或1922通報，並回溯三天接觸史，並通知密切接觸者盡速快篩，切勿搭大眾運輸工具。
另外，至於收治確診者量能，柯文哲說明，目前加強版防疫專責旅館較為吃緊，盤點目前大約剩40間，接下來會要在最短的時間內開第二家的加強版防疫專責旅館，預計30日完成。柯強調，目前大部分人感染後沒有症狀或是很輕微，不可以讓這些病人去住醫院，否則會把醫院擠垮，在醫院也更容易傳染給其他人，「現在最重要的是隔離不是治療。」