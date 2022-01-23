高雄港擴大採檢已逾8千人　交通部次長祁文中坐鎮

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同時，祁文中請港務公司通知受篩檢單位事先造冊，並針對1922實聯制名單加強通知，於今明2日完成篩檢及增派人手協助篩檢作業。船舶小修、日用品供應、公證及勞務業等4業已完成電話通知，要求於今天到34號碼頭完成篩檢。上午9時已由VTS、引水人、船代通知在港船舶未經許可禁止放下舷梯，即日起有登船需要必須通報港公司庫區辦公室，由航港局、港務公司指派人員現場查驗防護措施，在符合規定完成登錄後始得放下舷梯登船。
另外，也請航港局於25日起在中島商港區設置2處檢查站，所有登船人員須至檢查站統一進行檢查作業，經專人陪同下查驗確認符合規定並完成登錄後始得登船。配合高雄市府防疫指示，港區設置5處篩檢站，包含紅區1處，黃區4處，均已於上午10時完成設置開始篩檢。篩檢方式紅區3天PCR加3天PCR加3天現場快篩，黃區7天現場快篩，並由港公司配合通知分流篩檢。
港區交通船清消比照桃機防疫計程車作法，立即加強船舶及人員清消及落實執行，並洽CDC研商精進作法，25日宣導及實施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。