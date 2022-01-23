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高雄港擴大採檢已逾8千人　交通部次長祁文中坐鎮

▲交通部次長祁文中（中戴墨鏡者）自22日起進駐高雄港，配合高雄市政府防疫措施，規劃中島商港區為紅區，並設置34號碼頭篩檢站，其餘商港區為黃區。（圖／港務公司提供）
▲交通部次長祁文中（中戴墨鏡者）自22日起進駐高雄港，配合高雄市政府防疫措施，規劃中島商港區為紅區，並設置34號碼頭篩檢站，其餘商港區為黃區。（圖／港務公司提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-23 18:35:56

高雄港遭本土疫情入侵，日前已展開擴大採檢，為防堵高雄港區疫情擴散，交通部次長祁文中自22日起進駐高雄港，配合高雄市政府防疫措施，規劃中島商港區為紅區，並設置34號碼頭篩檢站，其餘商港區為黃區。今（23）日10時在黃區增設4處篩檢站開始篩檢，自1月21日起至23日下午5時左右，已完成8,190人篩檢作業，同時由港務公司加強巡查頻率及裝卸作業人員防疫管理。

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祁文中在緊急應變中心召開高雄港疫情應變工作會議中指示，除就加速篩檢、強化登船管制及增設港區篩檢站部分持續辦理外，要求航港局及港務公司務必全力落實，防堵疫情擴散，並率港務公司李賢義董事長及航港局葉協隆局長等相關人員分別視察篩檢站、中島區防疫情形、交通船清消管理、登船人員上船前之稽查及落實掃描船舶QR Code之作業情形。

同時，祁文中請港務公司通知受篩檢單位事先造冊，並針對1922實聯制名單加強通知，於今明2日完成篩檢及增派人手協助篩檢作業。船舶小修、日用品供應、公證及勞務業等4業已完成電話通知，要求於今天到34號碼頭完成篩檢。上午9時已由VTS、引水人、船代通知在港船舶未經許可禁止放下舷梯，即日起有登船需要必須通報港公司庫區辦公室，由航港局、港務公司指派人員現場查驗防護措施，在符合規定完成登錄後始得放下舷梯登船。

另外，也請航港局於25日起在中島商港區設置2處檢查站，所有登船人員須至檢查站統一進行檢查作業，經專人陪同下查驗確認符合規定並完成登錄後始得登船。配合高雄市府防疫指示，港區設置5處篩檢站，包含紅區1處，黃區4處，均已於上午10時完成設置開始篩檢。篩檢方式紅區3天PCR加3天PCR加3天現場快篩，黃區7天現場快篩，並由港公司配合通知分流篩檢。

港區交通船清消比照桃機防疫計程車作法，立即加強船舶及人員清消及落實執行，並洽CDC研商精進作法，25日宣導及實施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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