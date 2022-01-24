美制裁3家中國軍工企業　中方稱將採必要措施

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因受制裁，這3家公司及其子公司不能與美國政府單位簽約，它們的科技產品不能出口到美國，也不許從美國得到任何的技術。
中國商務部官網昨天發布的新聞發言人談話稱，針對此事，中方強烈不滿並堅決反對。
商務部新聞發言人說，「中方一貫嚴格履行防擴散國際義務。美方沒有任何事實依據，以『莫須有』的理由，肆意打壓制裁中國企業，嚴重損害雙方企業的利益，破壞正常的國際經貿秩序，威脅全球產業鏈供應鏈安全穩定，不利於世界經濟恢復和發展。」
他稱，美方應立即糾正錯誤做法，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。
中國外交部發言人趙立堅21日也在例行記者會上，批評這是美國的「霸凌行徑」，以各種藉口制裁打壓中國企業。
據外交部官網，趙立堅宣稱，根據中國的防擴散政策及相關法律法規，中方對飛彈及相關物項和技術實行嚴格的出口管制。「中國與有關國家開展的正常合作不違反任何國際法，不涉及大規模殺傷性武器擴散問題。」
他還說，美方應認真反省自己的防擴散紀錄和軍貿政策，「沒有資格對他國的正常軍貿合作說三道四」。
國會山莊報援引斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料顯示，2016年到2021年間，中國占全球主要武器出口市場的5.2%，是世界第5大主要武器出口國，美國則占全球主要武器出口市場的37%。（編輯：張淑伶）1110123