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「橘子嘉年華」壓軸唱！鼓鼓、黃奕儒飇歌惹哭粉絲

▲鼓鼓（左）和黃奕儒合唱《如果可以》，讓粉絲感動爆淚。（圖／翻攝「橘子嘉年華」YouTube）
▲鼓鼓（左）和黃奕儒合唱《如果可以》，讓粉絲感動爆淚。（圖／翻攝「橘子嘉年華」YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

2022-01-23 22:40:32

「2022橘子嘉年華春節版」從20日至23日連續4天晚間8點舉辦，今（23）日晚間「宇宙大歌星」特別企畫由鼓鼓（呂思緯）和師弟黃奕儒演出，兩個人深情合唱電影《月老》的熱門主題曲《如果可以》，完美和聲讓粉絲直呼「聽了想哭」、「雞皮疙瘩都起來了啦」、「為什麼我不在現場」，鼓鼓還自曝當時看完《月老》在電影院爆淚，黃奕儒則是看小說深受感動。 

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▲鼓鼓帶來《老實情人》等多首改編版歌曲。（圖／翻攝「橘子嘉年華」YouTube）
▲鼓鼓帶來《老實情人》等多首改編版歌曲。（圖／翻攝「橘子嘉年華」YouTube）

鼓鼓為歌迷帶來改編版的《先得方》、《老實情人》等金曲，讓歌迷聽得如癡如醉，他感嘆因疫情不能出國，回憶當初拍《老實情人》MV遠赴日本取景，和日籍女主角、工作人員比手劃腳溝通，至今仍難忘懷，今晚特別以一連串暖心系歌曲撫慰粉絲，在冬夜溫暖大家的心 。跟黃奕儒認識很久，他稱讚師弟歌聲很溫柔，很適合慢歌，主動提議合唱《如果可以》，初次合作感覺還不錯。

黃奕儒則回顧，曾經是街頭藝人，拿著一把吉他在街頭唱歌，被製作人陳建良發掘，第一次幫五月天唱開場時，全身發抖著唱完，最近在五月天台中演唱會暖場，終於比較自在，還能跟鼓鼓合作，感覺非常新鮮。

▲黃奕儒首度在虛擬攝影棚演出，彩排時還鬧出「下半身失蹤」的趣事。（圖／翻攝「橘子嘉年華」YouTube）
▲黃奕儒首度在虛擬攝影棚演出，彩排時還鬧出「下半身失蹤」的趣事。（圖／翻攝「橘子嘉年華」YouTube）

互動環節，師兄弟為爭取打歌時間，接受日本語用詞考驗，結果連續猜對「內褲」、「胸部」、「腹黑」等用語，讓黃奕儒順利演唱新歌《青空》。兩人第一次在虛擬攝影棚合作，彩排時黃奕儒選的褲子，顏色剛好被背景KEY版去掉，鼓鼓笑稱他「下半身失蹤」，互動逗趣。

「橘子嘉年華春節版」1月20至23日，一連四天每晚8點於beanfun!、遊戲橘子粉專遊戲橘子YouTubeYahoo!TVTwitch 17LIVE同步直播。除了每天必須蒐集的bean果豆，至2月7日前都能參與「豆陣來bean」互動，選取指定卡面達成連線獎勵（換虛寶、抽汽車、iPhone）。

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