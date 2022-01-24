春節即將來臨 北市府拚疫苗施打量：本週一共打26.5萬劑
因應新冠肺炎疫情在台灣逐漸蔓延，又適逢春節假期的前一週，台北市政府為了力拚疫苗施打量，除了在1922疫苗預約平台上，北市開出了24.2萬劑的疫苗施打量外，加上加上各大醫院與地方診所的特別門診，本週一共能夠施打26.5萬人。台北市副市長蔡炳坤今（24）日上午視察東區地下街七號廣場的中型疫苗接種站時，也呼籲民眾應積極接受疫苗施打。
記者丁上程／台北報導
2022-01-24 11:19:40
蔡炳坤表示，1922預約系統的第20期疫苗，從今天開始施打，台北市在這期一共提供了24萬多疫苗施打量，會在這一個禮拜來接種。「這裡面包括莫德納有15.7萬，BNT有7.5萬，高端有近9000。」蔡炳坤說，如果再加上各大醫院以及一些特別門診，大概還有額外2.3萬左右的施打量，「換句話說從今天到30號，我們台北市疫苗的接種，至少要打26.5萬人。」
不過蔡炳坤也坦言，北市已經請轄下的醫療院所盡力開出施打量能，不過經過疫苗數量盤點後，其中除了BNT剩下2.1萬劑，會在年前盡快打完外，莫德納疫苗仍缺乏1000瓶左右，換言之將影響2萬名預約者，不過現階段已經告知中央，希望能有處理方法。
蔡炳坤強調，BNT跟莫德納一樣，都是mRNA的疫苗，有什麼疫苗就先打，「至於之前提到的『春節專案』，我們下午會公布，我們還會提供一批BNT疫苗，讓市民來接種。」
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