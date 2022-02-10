竊占國土5／我們不是黑道！非法砂石業者喊冤　盼能合法

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看著我們手上拿著一疊資料，阿彬也很清楚知道問題所在，外界質疑他們佔用國有地，盜採砂石做無本生意，他否認偷挖，至於占用，也不能都怪到砂石業者頭上。
「開挖河砂後，會產出大量廢土，需要曬乾才能再利用，以前的人不懂法規，覺得放在農地就好，後來政府說不行，但也不告訴我們怎麼處理後續，照理說，政府要來協助我們合法化，但長久以來，政府只會叫我們自己解決。」
阿彬解釋，為了加速廢土乾燥後再利用，他們會添加天然藥劑，藥劑無色無毒，但就是因為加了藥劑，廢土也被環保單位視為有毒廢棄物，無法任意擺放，要載走處理也要再花上大量成本，有的不良業者就鋌而走險，趁月黑風高請人載到中南部濱海地區丟棄。
去年十月，桃園龜山區東萬壽路的承恩砂石場，在大雨過後因砂石大量吸水重量暴增，衝破鐵皮工廠，壓死一名計程車司機。「那就是土運不出去，又不知道放去哪，才會出事！」阿彬說。
「我們以前跟政府申請，就只有給我這麼大土地，現在我要有地方堆置，我地不夠用了，反而說我佔用國有地，那你要輔導我，告訴我怎麼解決啊，我也想合法承租啊。」
「我們照政府施作產生出來的土，但沒地方去，不然就是要高價處理，我上次去開會，他們請環保局的技師來了解，我們問他，怎麼回收利用？可以拿去鋪路面嗎？他們說不行，那怎麼回收利用？你來教我們啊！」
繼續堆放就可能會被檢調查辦，但阿彬仍雙手一攤，「檢察官來了，要求我們一定要送去哪，我就是說這是很普通的土，不是重金屬的土，我是因為無法曝曬 ，加了藥劑，但藥劑沒有毒！」都被查辦了都不擔心嗎？「能怎麼辦？就給他罰啊，檢察官來了就讓他挖（檢查），我們也沒什麼在怕。」
阿彬多次強調，政府沒有地方讓他們堆放廢土，也沒有告訴他們怎麼處理。那為什麼不去據理力爭？或是試著申請？「砂石場太敏感了啦，大家都覺得我們是黑道，都覺得我們很黑，政府也懶得跟我們協調，我們去申請，如果被核准了一定被影射背後有官商勾結，承辦人員一個月只領四萬塊，幹嘛承受外界這種壓力，他們乾脆也懶得理我們了。」
阿彬說，他曾建議，台灣地狹人稠，這些土可以拿來填海造陸，但台灣的環保意識太強，環保人士一定抗議，但這些土又不是電鍍廠的重金屬污泥，一直被當有毒廢棄物，「我們真的很無奈，你覺得這樣合理嗎？」
但如果不是盜挖，為什麼還是有些河川上游，常見挖土機整地？阿彬說，那就是曝曬場，即使是這樣曝曬，也要曬上半年，把水都排乾後，才有辦法再利用，「現在沒有在挖了啦，只有公共工程（疏濬）在挖，新竹以北就我所知，幾乎都是合法的（砂石場），非法就是只有那幾家，但他們是沒有場地堆放。」
至於外界認為黑影幢幢，阿彬說，他確實聽過，因為砂石利益，有人到砂石場內開槍，但開槍完就被警察帶走了，他標到政府疏濬工程後，也有其他業者調派砂石車包圍他的廠區包了兩天，後來他只好報警處理。
「大家看到砂石場，就不會想到什麼好事情，都以為是黑道，但我們真的很簡單的公司，現在誰敢拿著槍在砂石場開槍、拿著槍到處走啦，一開完槍，警察馬上就來，馬上上報紙，誰會這樣啦！你們說要來採訪，我們也很怕你們記者耶，以為又發生什麼事了。」
再聊到砂石業的未來，阿彬也是一臉無助，砂石業難獲外界認同，彼此之間的競爭激烈，明明現在萬物齊漲，但砂石原料卻在削價競爭，政府也放任，避免帶動房價上漲，加上對業者輔導合法化又態度消極，「砂石業者自己不團結，大家都只想到有各自的利益，法律又不會讓我們那麼好過，這樣下去，法律也會讓砂石場慢慢淘汰。」