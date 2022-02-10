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竊占國土5／我們不是黑道！非法砂石業者喊冤　盼能合法

▲ 砂石場示意圖。何哲欣攝
▲ 砂石場示意圖。何哲欣攝

何哲欣／專題報導

2022-02-10 12:17:00｜2022-02-10 12:27:43

砂石車肇事頻傳，又常有黑道惹事，外界對砂石業、砂石車司機總抱著異樣眼光。《NOWnews今日新聞》透過關係，找到願意受訪的砂石業者，他們在北部某流域上游，協助政府疏濬。現在台灣的河砂幾乎都已禁止開採，河川疏運是砂石原料的主要貨源。他們自知身分敏感，但難得有機會暢所欲言，也是滿肚子苦水。

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年約40歲的阿彬（化名）說，長久以來，外界對砂石業的印象都很差，但其實現在砂石場正常很多，以前可能可以偷挖、超挖，但現在政府嚴格管制，是哪有可能偷挖什麼？「以前是黑金，現在不是啊！我們頂多是占用，會占用也是因為廠區都在溪邊就近處理，但我們不是盜採。」

▲依法辦妥工廠登記或使用地已取得同意變更編定之砂石碎解洗選場數量統計。
▲依法辦妥工廠登記或使用地已取得同意變更編定之砂石碎解洗選場數量統計。
看著我們手上拿著一疊資料，阿彬也很清楚知道問題所在，外界質疑他們佔用國有地，盜採砂石做無本生意，他否認偷挖，至於占用，也不能都怪到砂石業者頭上。

「開挖河砂後，會產出大量廢土，需要曬乾才能再利用，以前的人不懂法規，覺得放在農地就好，後來政府說不行，但也不告訴我們怎麼處理後續，照理說，政府要來協助我們合法化，但長久以來，政府只會叫我們自己解決。」

阿彬解釋，為了加速廢土乾燥後再利用，他們會添加天然藥劑，藥劑無色無毒，但就是因為加了藥劑，廢土也被環保單位視為有毒廢棄物，無法任意擺放，要載走處理也要再花上大量成本，有的不良業者就鋌而走險，趁月黑風高請人載到中南部濱海地區丟棄。

去年十月，桃園龜山區東萬壽路的承恩砂石場，在大雨過後因砂石大量吸水重量暴增，衝破鐵皮工廠，壓死一名計程車司機。「那就是土運不出去，又不知道放去哪，才會出事！」阿彬說。

「我們以前跟政府申請，就只有給我這麼大土地，現在我要有地方堆置，我地不夠用了，反而說我佔用國有地，那你要輔導我，告訴我怎麼解決啊，我也想合法承租啊。」

「我們照政府施作產生出來的土，但沒地方去，不然就是要高價處理，我上次去開會，他們請環保局的技師來了解，我們問他，怎麼回收利用？可以拿去鋪路面嗎？他們說不行，那怎麼回收利用？你來教我們啊！」

繼續堆放就可能會被檢調查辦，但阿彬仍雙手一攤，「檢察官來了，要求我們一定要送去哪，我就是說這是很普通的土，不是重金屬的土，我是因為無法曝曬 ，加了藥劑，但藥劑沒有毒！」都被查辦了都不擔心嗎？「能怎麼辦？就給他罰啊，檢察官來了就讓他挖（檢查），我們也沒什麼在怕。」

阿彬多次強調，政府沒有地方讓他們堆放廢土，也沒有告訴他們怎麼處理。那為什麼不去據理力爭？或是試著申請？「砂石場太敏感了啦，大家都覺得我們是黑道，都覺得我們很黑，政府也懶得跟我們協調，我們去申請，如果被核准了一定被影射背後有官商勾結，承辦人員一個月只領四萬塊，幹嘛承受外界這種壓力，他們乾脆也懶得理我們了。」

阿彬說，他曾建議，台灣地狹人稠，這些土可以拿來填海造陸，但台灣的環保意識太強，環保人士一定抗議，但這些土又不是電鍍廠的重金屬污泥，一直被當有毒廢棄物，「我們真的很無奈，你覺得這樣合理嗎？」

但如果不是盜挖，為什麼還是有些河川上游，常見挖土機整地？阿彬說，那就是曝曬場，即使是這樣曝曬，也要曬上半年，把水都排乾後，才有辦法再利用，「現在沒有在挖了啦，只有公共工程（疏濬）在挖，新竹以北就我所知，幾乎都是合法的（砂石場），非法就是只有那幾家，但他們是沒有場地堆放。」

至於外界認為黑影幢幢，阿彬說，他確實聽過，因為砂石利益，有人到砂石場內開槍，但開槍完就被警察帶走了，他標到政府疏濬工程後，也有其他業者調派砂石車包圍他的廠區包了兩天，後來他只好報警處理。

▲ 砂石車違規案件統計。
▲ 砂石車違規案件統計。
「大家看到砂石場，就不會想到什麼好事情，都以為是黑道，但我們真的很簡單的公司，現在誰敢拿著槍在砂石場開槍、拿著槍到處走啦，一開完槍，警察馬上就來，馬上上報紙，誰會這樣啦！你們說要來採訪，我們也很怕你們記者耶，以為又發生什麼事了。」

再聊到砂石業的未來，阿彬也是一臉無助，砂石業難獲外界認同，彼此之間的競爭激烈，明明現在萬物齊漲，但砂石原料卻在削價競爭，政府也放任，避免帶動房價上漲，加上對業者輔導合法化又態度消極，「砂石業者自己不團結，大家都只想到有各自的利益，法律又不會讓我們那麼好過，這樣下去，法律也會讓砂石場慢慢淘汰。」

▲ 近期砂石車重大意外 。
▲ 近期砂石車重大意外 。

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