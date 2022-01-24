直播／ BNT北市剩2.1萬劑！柯文哲公布春節疫苗施打專案
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，為了因應防疫，中央防疫指揮中心也呼籲民眾應該儘速施打疫苗。而北市府方面在上週起加入1922預約平台預約後，今（24）日起也開始施打預約的疫苗。根據北市府方面統計，包含疫苗門診的預約在內，本週一共能夠施打26.5萬人。不過疫苗庫存的部分，除了莫德納短少20000劑左右外，BNT疫苗也多出21000劑，因此北市府也規劃春節前加開疫苗施打量能。
記者丁上程／台北報導
2022-01-24 15:30:00
台北市副市長蔡炳坤今日上午受訪時，表示北市府在早上的晨會中拍板，要在2月4日、5日、6日（初四、初五、初六）加開疫苗接種服務，共有50、60家合約診所願意配合，詳細將於24日下午記者會說明。
蔡炳坤也指出，目前盤點BNT、高端疫苗仍足夠，但莫德納疫苗在這期施打期間就有缺乏，還有賴中央補充，因此不提供額外預約，確保預約民眾於該期順利打完。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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