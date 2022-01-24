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快訊／憂心疫情擴大　北市急發1542封細胞簡訊

▲針對案18375確診男性房仲，台北市副市長黃珊珊24日表示，已經針對其中四個足跡地點，在該時段或之後的時段有造訪的民眾，發放細胞簡訊。黃珊珊也呼籲有收到細胞簡訊的民眾，應盡速到檢疫所進行採檢。（圖／台北市政府提供）
▲針對案18375確診男性房仲，台北市副市長黃珊珊24日表示，已經針對其中四個足跡地點，在該時段或之後的時段有造訪的民眾，發放細胞簡訊。黃珊珊也呼籲有收到細胞簡訊的民眾，應盡速到檢疫所進行採檢。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-24 15:22:42｜2022-01-24 15:24:28

新冠肺炎疫情在台灣逐漸蔓延，因為Omicron變種病毒株傳染力較強，台北市政府也不敢掉以輕心，針對一名男性房仲確診案18375的足跡，有四個地點待的時間較長，因此北市府針對各個地點在該時段或後續時段有造訪的民眾，都發送細胞簡訊，一共發出1542封，副市長黃珊珊也在防疫記者會上呼籲，有收到簡訊的民眾應盡速前往篩檢。

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黃珊珊表示，針對男性房仲案18375一家三人都確診的案例，北市府有針對該名房仲所到訪的四個足跡地點，分別為大安區溫州街的kitchen66廚房、松山區南京東路的有間火鍋、北投區行義路的皇池溫泉及南港區永吉路的潮肉壽喜燒。

▲針對案18375確診男性房仲，台北市副市長黃珊珊24日表示，已經針對其中四個足跡地點，在該時段或之後的時段有造訪的民眾，發放細胞簡訊。（圖／台北市政府提供）
▲針對案18375確診男性房仲，台北市副市長黃珊珊24日表示，已經針對其中四個足跡地點，在該時段或之後的時段有造訪的民眾，發放細胞簡訊。（圖／台北市政府提供）
黃珊珊直言，由於這幾個地點都為餐廳或是溫泉，確診者基本上不會配戴口罩，所以因此除了原本匡列的接觸者外，也擴大到確診者到訪的當天及隔天的消費者，全數發放細胞簡訊，一共發放了1542封細胞簡訊。

黃珊珊也呼籲民眾，如果有去過這些地方且收到胞簡訊，希望盡速到7家北市醫院進行採檢，分別為聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區，以及關渡、萬芳醫院等7家醫院。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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