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7200劑疫苗供民眾施打　林右昌：春節前加2處集中施打站

▲基隆市長林右昌公布虎年的紅包，除祝福市民朋友像老虎一樣充滿精力，並希望藉由老虎的神威，讓疫情退散。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌公布虎年的紅包，除祝福市民朋友像老虎一樣充滿精力，並希望藉由老虎的神威，讓疫情退散。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2022-01-24 17:08:01

因應疫情的變化，基隆市長林右昌今（24）日表示，雖基隆的疫情相對穩定，但春節前加碼開設2處的集中施打站；同時呼籲民眾落實「四要一不要」－要做好個人衛生、口罩要戴好戴滿、要維持社交距離，要落實實聯制，不必要的擁擠場合避免前往！

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林右昌指出，為提高第3劑疫苗的施打率，過年前於七堵火車站（光明路側）及市立體育館加碼開設2處集中施打站，提供6000劑的BNT疫苗，及1200劑高端疫苗的施打服務；其中，市立體育館的服務時間為26日及27日上午8點半到11點半，下午1點半到4點半，七堵火車站」的服務時間為27日及28日上午8點半到11點半，下午1點半到4點半，籲民眾踴躍施打提高保護力。

林右昌說，過年期間的醫療及檢驗量能整備工作均已完成，專責病房的部分，基隆長庚醫院已整備40間，部立基隆醫院也整備好53間；此外，PCR採檢及檢驗量能的部分，基隆長庚醫院、部立基隆醫院、基隆三總醫院、礦工醫院等4家醫院，每日最少可提供925件的檢驗量，必要時也可增加量能，並增設前進篩檢站。

基隆7家防疫旅館也已在1月12日完成專案查核，至於8家洗腎中心及9間護理之家，衛生局將於年前完成防疫稽查工作；產發處也特別針對餐飲場所的實聯制、量體溫等防疫作為進行稽查，並要求所有商家的防疫作為一一到位，另市公有市場將於明（25）的日下午休息後，進行年前大掃除及環境的消毒，讓民眾採買年貨時可以更加安心。

林右昌呼籲，儘量減少不必要的群聚活動，也宣布今年度市府新春團拜、七堵元宵煙火嘉年華活動皆取消，市府原定的尾牙活動，也改採局處分流辦理，並鼓勵延至年後舉行；強調要以戒慎恐懼的態度面對疫情，但不用過度恐慌，必須做好個人衛生、口罩戴好戴滿、維持社交距離、確實落實實聯制，避免前往不必要的擁擠場合！
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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