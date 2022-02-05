洄瀾之心提前解約！台鐵向業者求償838萬 法院全數判准
台鐵普悠瑪號「洄瀾之心」4年前上路時，因提供「車＋酒」服務，曾一度引起話題，未料上路半年，砸下1.2億元向台鐵包車一年的花蓮旅宿業者，因地震、翻車等事件影響，觀光列車的搭乘率僅剩5成、損失逾800萬元，業者決定終止合約遭台鐵局依約求償。高院審理後，日前全數判准。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-05 13:00:00｜2022-02-05 13:34:51
根據台鐵局提出的契約顯示，怡園渡假村於2017年11月標得台鐵局的「台北＝花蓮包租專車案」，並於同年12月簽約，談定2018年6月30日至2019年6月29日，台鐵每日提供5931、5932次普悠瑪列車給渡假村使用，渡假村則應按「總座位數」乘以「決標利用率」乘以「台北至花蓮自強號票價」給付包租票款。
台鐵局主張，怡園自2018年10月8日起未依約給付包租票款，台鐵2019年1月14日暫停包車，經計算雙方積欠的包租票款、違約金、罰款、預繳票款等費用，怡園應給付台鐵838萬6512元。
怡園主張，因2018年2月6日花蓮大地震與同年10月21日的6432次普悠瑪翻覆事故，均影響度假村經營、受有重大損失，同年10月22日通知台鐵終止契約，台鐵應不得請求22日以後的包租票款及逾期違約金等。
高院根據契約、招標、開標及決標紀錄、投標廠商聲明書、廉政相關規定告知書、公開招標公告等件，認定台鐵主張可採信；另針對怡園稱10月22日口頭向台鐵終止契約遭台鐵反駁後，怡園沒提出證據以實其說；且2018年7月1日至4日確實有5 次單獨販售車票，認定台鐵求償有理，全數判准。可上訴。