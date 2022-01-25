我是廣告 請繼續往下閱讀
鑄鐵鍋大廠開設旗艦店
「VERMICULAR HOUSE」現場烹飪，接受顧客挑剔味蕾考驗
對日本職人品牌感興趣的消費者，一定知道VERMICULAR的琺瑯鑄鐵鍋，去年（2021）底以「提供最佳的VERMICULAR體驗」為概念，於代官山開設體驗型的複合式旗艦店，店內展示VERMICULAR所有系列商品，包含鑄鐵鍋、IH電子鑄鐵鍋等餐廚用具，讓消費者可以藉由實際體驗操作，來了解商品的特性。這家旗艦店最大訴求就是有附設餐廳、並提供料理外帶服務，這裡所提供的料理，大部分都使用該品牌餐具所烹飪完成，讓消費者可以經過舌尖味蕾的審查後，再來決定是否要下手購買。
群眾募資新創商品只在網路猜不透、看不準？
來「b8ta Tokyo」就對了！
2020年開始在東京各地展店的體驗型商店「b8ta」源於美國，打出Retail as a Service（零售即服務）的訴求，這家賣場的一大特色是蒐羅了許多熱門的群眾募資商品，讓消費者可以在店面現場實際看到商品、體驗商品，消除購買前的不安，並完成高效率的購買經驗。
「b8ta」的賣場氣氛與一般傳統商店完全不同，工作人不會積極推銷，消費者可以在沒有壓力下盡情試用商品。相反的，工作人員會現場與顧客一起分享討論新創產品的功能，藉此收集來自消費者的使用心得和建議，然後回報給新創產品開發團隊，作為產品更新改良及優化的參考。
目前「b8ta」所提供的產品體驗，以電器・家電類商品的討論度最高，像是音響、平板電腦、吹風機、空氣清淨機、烹飪器材等等。除了電子類商品之外，店面還展示化妝品、背包、服飾等生活商品。位於東京共有新宿、有樂町、澀谷三間店面。
松下電器打造夢幻沙龍
銀座Panasonic「松下悦美天地」美容家電免費體驗
不少人到日本旅遊時都會購買Panasonic的奈米水離子吹風機，而許多女性朋友更會鎖定Panasonic的Beauty系列美容家電產品，為此Panasonic在東京銀座設立了「Panasonic Beauty SALON 銀座（松下悅美天地）」，提供最新系列的美容家電，讓消費者盡情使用體驗，並提供美容諮詢等周邊體驗服務。
旅客可在SALON的1樓體驗美髮護理，以及獨家研發的肌膚測試； 2樓體驗臉部與身體護理的各種美容產品，另外，這間沙龍還有提供付費式的自助美容體驗行程。目前實際可以體驗操作的美容家電包含:美顏器、吹風機、燙髮捲髮器、腿部按摩機等商品，愛美旅客旅途空檔來此停駐，可以換得容光煥發及水水容顏。（註：此處販售的商品僅限Panasonic Beauty PREMIUM系列，若要購買其他系列的商品需要自行前往電器量販店選購。）
店家資訊
VERMICULAR HOUSE
地址：東京都渋谷区猿楽町28-14 VERMICULAR HOUSE
電話：03-6433-7405
時間：平日10:00-19:00 土日・例假日09:00-19:00 ※週三定休 （以上為商品展示區的營業時間，餐廳區的營業時間不同，請參考官網資訊）
網站：https://www.vermicular.jp/house/en/
b8ta Tokyo
網站：https://b8ta.jp/pages/shoplist （日文）（各店鋪的地址、電話、營業時間請參考官網資訊）
Panasonic Beauty SALON銀座（松下悦美天地）
地址：東京都中央区銀座5丁目5番9号 オージオ銀座ビル1～4F
電話：03-6280-6691
時間：11:00-20:00 ※年末年初（12/31至1/3）以及館内有特别活動時休館。
網站：https://consumer.panasonic.cn/gift/pbsalon.html#A
這篇文章 東京購物｜東京電器賣場力抗網路電商 群眾募資新創商品、美容家電產品任你試用 最早出現於 行遍天下旅遊網