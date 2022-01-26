體改漏洞／單項協會評鑑差　補助不減反增！體育署這麼說

我是廣告 請繼續往下閱讀
體育署每年訪評項目共有五大項，分別是組織會務運作、會計制度及財務狀況、國家代表隊培訓/遴選及參賽制度、業務推廣績效、民眾參與之規劃，各大項中又有4到7項不等的小項，總計24項小項。每年上半年先由各協會自行填寫資料，年底最後2個月再由體育署派專家實地訪查，最後在隔年3月公布最後訪評報告。
體育署競技運動組專門委員戴琬琳說，考核實施初期，還有許多奧亞運團體被評為「未通過」或「有條件通過」，但到去年數量已經大幅下降。
《NOWnews今日新聞》檢視《國民體育法》修法後4年來體育署訪評結果，在與納稅人攸關的「會計制度及財務狀況」中，確實未獲通過的團體數量逐年減少。43個奧亞運特定體育團體在2017年有高達18個在此項目被評為「有條件通過」，4個評為未通過；2018年減少為16個有條件通過、1個未通過；2019年有13個「有條件通過」，2020年再減少剩下5個。
但進一步檢視發現，2020年這5個團體在過去4年中，都是長期會計與財務被評為「未通過」或「有條件通過」，包括中華民國雪橇協會4年來2次「有條件通過」、2次「未通過」；中華民國自由車協會是4年來3次「有條件通過」、1次「未通過」；中華民國鐵人三項運動協會同樣4年來維持全都「有條件通過」；中華民國柔道總會過去4年有3次「有條件通過」，中華民國跆拳道協會已連續2年「有條件通過」。
檢視這些協會2020年未通過的理由，包括雪橇協會是2019年度財務報表會計師出具保留意見，且該會計師事務所也非教育部認可的事務所等；自由車協會是2019年度現金出納表內容不正確等；鐵人三項運動協會是未編制帳冊、捐款資訊未公告等；柔道總會以「委由外部會計師記帳，只提供收支傳票及報表」為由，沒有提供2019年度的帳冊，財務報表未經會計師查核簽證、無專責會計人員等；跆拳道協會則是包括會計項目有誤、網站財務公開專區未呈現2020年度收支預算表等。
體育署解釋，5大項中的各小項有不同佔比，如「會計制度與財務狀況」中，會計資料建檔及保存佔30%，會計報表申報及公告佔10%，自籌財源及運作佔10%，政府經費補助執行情形佔20%，財務稽核及管理機制佔30%。各項目中若達75分以上就是「通過」，60分到74分是「有條件通過」，未滿60分則是「未通過」。
至於訪評未獲「通過」，是否會影響補助經費？體育署說，每年年底會請各協會函報下一年度的工作計畫，並依國際參賽情形、協會各行政事項辦理情形及前一年度的訪評成績核算補助點數，並邀專家學者開會審議後核定補助經費。也就是說，訪評成績會作為經費補助的參考指標之一。
但依體育署提供資料，這些特定團體會計制度及財務狀況「未通過」或「有條件通過」，隔年的補助經費還是可能增加。如2019年度雪橇協會在會計制度及財報狀況訪評「未通過」，但隔年度獲補助經費由298萬元增加到320萬元；2019年度獲「有條件通過」的自由車協會，隔年補助經費同樣由605萬元增加到630萬元。但另外同樣獲「有條件通過」的協會，柔道總會補助由710萬元減少到513萬元；跆拳道協會615萬元減少到552萬元；鐵人三項由342萬元減少到310萬元。
對此體育署解釋，各協會規劃內容不同，且國際參賽成績也是核算補助依據，每年國際賽數量也不同。
對於長期會計及財務訪評未獲「通過」，雪橇協會說，一直是這樣的狀況「我們自己也不好意思」，過去幾年有些帳確實很混亂，後來協會找了會計師幫忙，也和會計師和體育署溝通，今年起改兩部分簽證，前幾年尚未釐清的帳，會計師仍出具保留意見，今年後都沒有問題的帳目另外再簽證。自由車協會則說，因原會計已離職，訪評時資料不齊全，目前還在交接中。《NOWnews今日新聞》分別致電及發電子郵件給柔道總會、跆拳道協會與鐵人三項協會，但未獲回應。
2016年總統蔡英文競選時，曾提出要增加體育經費的競選政見。依體育署資料，近年補助給相關團體舉辦相關比賽的經費也確實逐年增加，2019年為34.58億元，2020年為35.15億元，到2021年已經成長到35.46億元；其中補助體育團體經費，近三年分別是11.4億元、15.71億元、16.75億元。
但進一步檢視補助體育團體經費，在「奧亞運特定體育團體」，近三年補助金費為10.2億元、13.6億元、14億元，佔全體體育團體補助經費比重也逐年增加，由33%提高到47.2%。
戴琬琳說，經費提高，能夠培育的選手人數也會增加；至於部分協會會計與財務長期未達標準，戴說過去是用研習工作坊的形式，每年將未達通過標準的協會找來，由專家學者分享改善作法，一起輔導，但體育署也發現沒有獲得確實改善，因此今年訪評改成立「專業諮詢團隊」，由會務、財務及業務專家學者組成，針對未達通過標準的團體進行面對面溝通及個別追蹤輔導。
戴琬琳說，2021年的訪評已經結束，最新年度的考評結果將在今年3月公布，預計未達通過標準的團體還會再減少。
時代力量智庫執行長李兆立說，2017年《國民體育法》修法後，賦予體育署更多武器，若單項協會財務不夠透明、人事遭到把持，體育署有權可以下令撤換協會理事長，不過畢竟體育圈小，很多協會甚至都與體育署在同一棟大樓，在人情壓力下，體育署就常會鄉愿，得過且過，不願大刀闊斧執法改革。
李兆立說，另一方面，我國體育政策一向以奪牌為目的，若體育署改革太用力，可能又會被外界批評在打壓某一運動，這是體育署的心魔，但源頭還是體育署自己的定位跟國家體育政策不明。
他說，體育署在組改後變成三級機關，隸屬教育部之下，但體育活動並不侷限在校園，還需要結合產業推廣，才有可能擴大運動人口，也更能吸引企業投資，但在台灣，如果體育運動永遠都要靠政府補助，其實是很不健康的。