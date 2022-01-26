體改漏洞／單項協會有報名權難取代　專家：擴大民間參與

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他舉例，棒球在國內有棒協，但產業面有職棒聯盟扮演火車頭的角色，籃球也一樣，現在國內甚至有三個半職業與職業層級的聯盟，與單項協會彼此合作分工，角色並不衝突。不過他同意，單項協會不該被某些人把持，應該增加更多的代表性，讓所有同一運動圈的人都能參與。
熟悉體育產業的民進黨立委張廖萬堅也說，《國民體育法》2017年修正後，雖然多數單項運動協會改選已變得較公開透明，但還是有少數幾個協會，可能被某些人把持，有些協會可能還是秘書長制，由秘書長隻手遮天，所有理監事、理事長，全部都是秘書長找來改選，再自己擔任秘書長，長期掌握該項協會資源。
張廖萬堅說，單項協會既然接受體育署補助，就應該讓選舉章程、人事作業都更加公開透明，可以接受外界稽核監督，如果開放程度仍不如外界期待，體育署就該扮演更積極的角色。
時代力量智庫執行長李兆立說，單項協會有半官方的角色，但是一樣運動，還是需要產業界的代表，還有較基層的推廣角色，例如健身，各個健身場館的業者，發言權就應該更獲重視，這些各行各業的代表、各個層級的聲音，都應該加入單項協會一起運作，涵蓋更多運動圈的聲音。
李兆立也認為，國內的棒球籃球因為運動人口多，加上有職棒、職業籃球聯盟分工，讓棒協籃協更能專心負責組訓、報名參與國際賽事，這樣才是健康的發展狀態。
足協副秘書長焦佳弘曾任民進黨立委黃國書助理，是2017年《國體法》修法重要推手之一。他幫單項協會說話，認為單項協會獨大並不是協會的問題，「不教而殺謂之虐」，體育署是否好好輔導單項協會，才是關鍵。
焦佳弘說，以足協為例，過去是由聯勤主管，但在單項協會民主化的過程中，政府太早退場，單項協會過去都與政府共生，長期仰賴政府奶水，現在民營化後，爭取資源的能力也跟著變弱，若其中有某人募款能力強，自然可能仗勢壟斷體育圈。
焦佳弘也提到，外界都批評單項協會獨斷、黑幕，但很多單項協會也會想要改善、想要爭取面子，體育署針對評鑑不佳的協會，是否有充分輔導告訴該協會，怎樣做才會更好？怎樣簡化報帳程序？怎樣讓單項協會可以更專心體育行政、其他協會協助推廣，這些都需要體育署更積極作為。