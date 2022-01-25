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樂活公園裡的櫻花約有2000株，內溝溪沿岸的寒櫻率先綻放，接連2月盛開的八重櫻在夜晚燈光的投射下別有一番風味，長達三公里的櫻花大道，預計春節會盛開到五成，過年期間也很適合到戶外賞櫻喔。
圖片為2021年花況 圖 / IG @chi_yu777
有鑑於疫情，市府同步啟動人潮流量的燈號管制，想要前往賞櫻的民眾，可以先上網確認，另外賞櫻時也別忘了戴好口罩勤洗手，保持安全距離！
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此外，周末舉辦的「浪漫櫻福音樂會」也提早跟大家一起過情人節，邀請歌手及樂團在浪漫的櫻花樹下用歌聲陪伴大家，還有闖關活動適合全家一起來野餐賞櫻玩遊戲。
圖 / 台北市觀光旅遊局
如何前往樂活夜櫻季？
交通
捷運：文湖線東湖站下車，3號出口步行10分鐘
走穿過安康公園，往五分街方向，沿著五分街走到底，再左轉東湖路接康樂街，就會抵達樂活公園
公車：53、203、281、590、591、629、711、896、小1、小1區、藍51等，在東湖國小站下車，步行3分鐘
停車：叭叭房康樂停車場、公園周邊、河堤
2022樂活夜櫻季
活動時間：111/1/29-2/28
活動地點：內湖區樂活公園 (台北市內湖區康樂街61巷)
樂活夜櫻季活動資訊
樂活夜櫻季-內湖住宿推薦
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原文出處 : ReadyGo 2022內湖樂活夜櫻季 台北夜晚浪漫約會熱點 一路陪你浪漫到228！
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