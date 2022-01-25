中職／林智勝情定味全龍　簽約金保密不公開

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味全龍今日正式與林智勝簽下一年合約，簽約金額尚不公布。球隊復出推手魏應充在內部活動結束後，在球團辦公室跟剛簽完約的林智勝寒暄，林智勝說:「簽完約很踏實，之前一個月沒睡好了。」魏應充表達歡迎，也期勉「大師兄」在新的一年帶領小龍們成長。

▲味全龍今日正式簽下大師兄林智勝。（圖／味全龍提供）

總教練葉君璋表示，林智勝個人及大賽經驗豐富，相信能傳承給年輕球員，新的球季可望從角落內野的位置出發，與吉力吉撈.鞏冠和雙洋將共組中心棒次長程火砲，配合上壘率高的天威組合，期望新的球季能為球隊打進更多分數，棒次安排上也更有彈性。