中職／林智勝情定味全龍　簽約金保密不公開

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味全龍今日正式與林智勝簽下一年合約，簽約金額尚不公布。球隊復出推手魏應充在內部活動結束後，在球團辦公室跟剛簽完約的林智勝寒暄，林智勝說:「簽完約很踏實，之前一個月沒睡好了。」魏應充表達歡迎，也期勉「大師兄」在新的一年帶領小龍們成長。消息傳出後振奮不少龍迷，紛紛到魏應充的臉書上留言:「感謝董仔讓一名即將挑戰空前紀錄的選手能夠有延續球員生涯的機會」、「神龍再現轟冠軍」、「龍隊 大砲」、「謝謝簽下大師兄」。
總教練葉君璋表示，林智勝個人及大賽經驗豐富，相信能傳承給年輕球員，新的球季可望從角落內野的位置出發，與吉力吉撈.鞏冠和雙洋將共組中心棒次長程火砲，配合上壘率高的天威組合，期望新的球季能為球隊打進更多分數，棒次安排上也更有彈性。此外，大師兄加盟後最具話題的還是全壘打紀錄，林智勝生涯 18 年、累計 289 轟，比張泰山還快了 2 個球季，巧合的是 2 人都是在 39 歲之齡達成生涯 289 轟，味全龍教練張泰山對於林智勝也寄予達成「300 轟」的厚望。
林智勝加盟後，味全龍隊陣中擁有現今中職 2 位全壘打王，接下來大師兄的每 1 轟，都將成為聯盟新紀錄，味全龍球團歡迎林智勝的加入，也期待所有支持 他的球迷都能和球團一起倒數，希望新球季能達成 300 轟的壯舉。