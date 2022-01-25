NBA／我不是你Uncle！愛神回春轟6顆三分球：我還年輕
克里夫蘭騎士走上重建之路，近2年累積不錯優質新人，本季見到效果，今(25)日「少主」Darius Garland繳出12次助攻比肩「詹皇」LeBron James所保持的隊史紀錄，甘於坐板凳的前一哥「愛神」Kevin Love表現也回春，聯手助騎士站穩東區第5。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-25 15:23:17
騎士21歲主控Garland本季表現出色，今日出戰尼克再繳「雙十」演出，13分12助攻，連續第5場有10次助攻以上，追平詹皇在2017-18賽季的歷史，成為過去10個球季以來隊史最長紀錄。
不僅新生代冒出頭，老將也助拳，Love今天攻下全隊最高20分11籃板，其中砍進6顆三分球，據統計本季每36分鐘場均可得23.4分，寫下職業生涯第3高，回春表現幫助騎士終場以95:93擊敗尼克收下2連勝，目前騎士以29勝19負排在東區第5。
Love賽後表示，「我認為我還很年輕，我可以改變比賽，儘管這些人叫我老人(Old Man)和Kevin叔叔。能看到球迷為我們歡呼是件美好的事情，大家打出精采表現，我感受到4年來努力的成果，這真的是太棒了。」