立陶宛蘭姆酒來台貴4倍？游錫堃：一瓶150元不可能
立陶宛去年允許台灣於維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，但事後慘遭中國貿易報復，使得一批2萬多瓶的蘭姆酒無法通關。面對中國對立陶宛經濟上的報復，台酒公司出手，霸氣全部買下。立法院長游錫堃今（25）日與媒體分享立陶宛蘭姆酒，針對中國媒體說台灣買的蘭姆酒比中國貴4倍，他表示對酒不熟悉，但是中國一瓶蘭姆酒只賣150元，他覺得不可能。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-25 16:22:57｜2022-01-25 17:32:46
立陶宛MV Group Production公司生產的2萬瓶深色蘭姆酒，在去年12月被中國拒收。台灣的台酒公司知情後，馬上收購這批蘭姆酒。立法院以實際行動 支持立陶宛，也訂購了一些民主蘭姆酒。
游錫堃表示，買這些蘭姆酒主要是全國呼應挺立陶宛，立陶宛送疫苗給台灣、不畏中國打壓，結果中國把原本要買的酒拒收，因為有宴客需求所以立院就動用經費買下部份酒。
游錫堃與國會記者分享蘭姆酒，以1:5:13，也就是檸檬汁、酒、可樂比例調配。媒體詢問中國媒體報導說這些酒中國只賣150多元台幣，台灣比中國賣貴上4倍，是否是認知作戰？游錫堃表示他對酒市場不是很了解，有些媒體報導說台灣買的酒其實沒那麼貴，因為酒來台要把簡體字包裝換成正體字，如果價格跟國際差不多就還好，150元價格就是中國認知作戰。
媒體追問一瓶150元的蘭姆酒敢喝嗎？游錫堃說，「那不可能」，一般宴客用的酒都要好幾百塊。