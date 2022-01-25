通路支付戰全面開打！美廉社聯合7-11 高調迎戰全聯全家
疫情推升了國內數位轉型的腳程，各大業者都在支付端努力耕耘，全家、全聯先前才宣布結盟，雙全聯手要採「通路共享」的策略聯盟，未來到全家購物可用PX Pay、到全聯購物也可使用Fami Pay。現在，美廉社不讓他們專美於前，也宣布攜手7-11，要跟OPEN POINT生態圈合作，使用OPEN 錢包、icash Pay。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-25 16:44:11｜2022-01-25 17:26:51
全聯與全家是在2021年12月21日宣布，各自轉投資成立的電子支付機構「全支付」和「全盈支付」將採通路共享的策略聯盟，未來上線後，全支付用戶可以直接開啟PX Pay，在全盈支付所有簽約門市消費付款，反之亦然。
根據金管會統計，截至去年底，台灣電子支付使用者已經達到1500多萬人，美廉社宣布，即日起凡OPEN POINT會員到美廉社購物，即可使用OPEN錢包，或icash Pay支付，不限金額筆筆回饋OPEN POINT點數，如果同時是美廉社會員，還可同時累點折抵現金，根據美廉社觀察，目前非現金交易金額年成長率超過三成，佔整體業績近20%，支付排名分別為信用卡、悠遊卡、LINE PAY、Pi錢包等，這次找上小七合作，希望除了與外送平台的結盟，支付端也能讓35歲到55歲的中年消費群眾向年輕區塊無縫融合。
現在通路大戰，比起過往的各自廝殺，更求強強聯手、通路共享，隨著全聯攜手全家通路共享，現在美廉社也立即宣布與7-11合作，也意味者未來通路競爭，除了大推支付、電子化外，業者結盟更是趨勢。