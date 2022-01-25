足球／台灣國際女子裁判第一人！王婕執哨亞洲盃小組賽
這次2022印度女子亞洲盃不只中華女足睽違14年重返亞洲盃會內賽，來自台灣的裁判王婕更是台灣足球史上女性裁判第一人，他在女子亞洲盃小組賽澳洲對上菲律賓的比賽中執法，這是台灣女子裁判「執哨」最高等級的國際賽。在此之前，台灣國際女子裁判劉秀美老師曾於女子世界盃、女子亞洲盃及北京奧運擔任過助理裁判。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-25 17:14:25
王婕表示：「在這個賽區，第一次執法，壓力很大，想要表現更好，希望接下來的賽事能不能再有更多的機會，就要看這一次的表現，所以得把握，但如果要說壓力大，倒不如該說興奮的程度更多，期待享受執法比賽的過程。得知自己要執法的場次後，我認為該做的功課做了多看判例以及加強體能這些之外，還有一件事就是去了解各隊的主要核心球員是誰，打法如何，在比賽中該注意的情況會有哪些，所以賽前觀看一下兩隊的比賽狀況是必須的，這樣也能讓妳更了解比賽的狀況。
面對印度疫情狀況，王婕表示：「出發印度前，國際疫情又開始上升，我緊急預約疫苗，還是我太太幫忙預約，因為國際裁判派令來的太趕，所以只能趕快打疫苗，然後準備好酒精跟口罩，每天都是戴兩層口罩，連訓練也是戴著訓練，沒有必要，就不脫掉，因為病毒不知道會從哪裡出現。很感謝中華足協在辦理簽證上的協助，因為簽證必須跑一趟辦事處，而協會人員也為我來回奔波，還幫我直接把簽證送去機場，只為了讓我能順利出去執法，很感謝中華足協的幫忙！」
台灣足球裁判人才養成不易，除了執法比賽時要忍受風吹日曬雨淋之外，平時的體能訓練及健康保持更是不容易。此外國際裁判的英文能力也是非常重要，畢竟在賽場上，要同時與來自不同國家的球員溝通外，也有可能與不同國籍的助理裁判搭檔。