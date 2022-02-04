COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

獨／房思瑜從「40kg紙片人」脫胎換骨　攻百岳卻遇高山症

▲房思瑜從40kg紙片人脫胎換骨，攻百岳卻遇高山症。（圖／房思瑜IG、本人提供）
▲房思瑜從40kg紙片人脫胎換骨，攻百岳卻遇高山症。（圖／房思瑜IG、本人提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-02-04 08:00:00

37歲的房思瑜（房子）出道多年，曾擔任MV女主角、廣告模特兒，也參與過戲劇《死神少女》、《有愛一家人》等，她私下熱愛戶外運動、健身和瑜伽，2019年還推出自創保養品品牌，去年也因《全明星運動會》第二季備受關注。事實上，身材緊實、又具自信的房思瑜，日前接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪時，透露曾爲了看起來上鏡，刻意節食讓自己瘦到不成人形，開始接觸健身後才逐漸找回自信，除了受邀參加運動競賽節目之外，也征服許多百岳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲房思瑜熱愛戶外活動。（圖／房思瑜IG）
▲房思瑜熱愛戶外活動。（圖／房思瑜IG）
房思瑜曾因不滿意鏡頭前的自己，嘗試極端減肥法，身高164公分左右的她，當時一度瘦到40公斤：「我為了要上鏡，我那時候已經瘦到39、40，還是覺得自己很醜、心情更加憂鬱，因為沒吃飽、沒攝取足夠養分，自然就沒有氣色，顯得十分憔悴。」而房思瑜愛上健身後，雖然體重上升了10多公斤，但身材卻變得結實，整個人也容光煥發起來。

房思瑜2018年推出個人書籍《房式深蹲》，提倡「比起減重，更重要的是堅持；比起變瘦，更重要的是黃金比例」，當時新書一出，她坦言很少女性願意嘗試舉重、健身：「我有一直告訴大家，不要害怕有力量、肌肉的自己，不是白白、瘦瘦，被世俗眼光束縛住的不健康身材。」而在房思瑜開始推崇正確飲食法後，她見到現在許多人堅持運動、吃得營養，不再為身材所苦，很開心能透過自身影響力，讓大家變得更有自信。

▲房思瑜鼓勵女性堅持運動、吃得營養。（圖／房思瑜IG）
▲房思瑜鼓勵女性堅持運動、吃得營養。（圖／房思瑜IG）
把健身當成生活日常後，房思瑜肌耐力、爆發力都大幅進步，除了能爬山涉水之外，還能參加《全明星運動會》，去年在節目中擔任紅隊一員的她，談及最喜歡的項目，她笑說真的無法取捨，不過射箭、游泳和跑步是她最拿手的領域，私下與其他隊員，還會相約去打羽毛球。另外，房思瑜也因《全明星運動會》結識知心好友，近來與當時的隊員席惟倫、吳心緹、晏柔中和經理粿粿一同拍攝形象照，大地色的服裝造型象徵簡單又純粹的友誼。

▲房思瑜在《全明星運動會》表現亮眼。（圖／房思瑜IG）
▲房思瑜在《全明星運動會》表現亮眼。（圖／房思瑜IG）
▲房思瑜（左起）和粿粿、晏柔中、吳心緹、席惟倫一同拍攝形象照。（圖／房思瑜IG）
▲房思瑜（左起）和粿粿、晏柔中、吳心緹、席惟倫一同拍攝形象照。（圖／房思瑜IG）
事實上，房思瑜每周至少會花3天去健身房，深蹲是菜單裡必須完成的項目，由於熱愛登山，下肢、腿部的肌耐力的訓練不可馬乎，曾推出寫真書《秘境呼吸》的她，坦言有次在挑戰嘉明湖時遇到暴雨、打雷，突如其來的高山症也讓她喘不過氣，將近2小時的煎熬過程仍記憶猶新，好在最後靠著意志力，才慢慢走回安全的山屋，房思瑜也透露近期目標是進攻玉山，不過還是想把狀態調整好再出發。

▲房思瑜曾在挑戰嘉明湖時遇到高山症。（圖／房思瑜IG）
▲房思瑜曾在挑戰嘉明湖時遇到高山症。（圖／房思瑜IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀