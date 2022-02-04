獨／房思瑜從「40kg紙片人」脫胎換骨　攻百岳卻遇高山症

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房思瑜2018年推出個人書籍《房式深蹲》，提倡「比起減重，更重要的是堅持；比起變瘦，更重要的是黃金比例」，當時新書一出，她坦言很少女性願意嘗試舉重、健身：「我有一直告訴大家，不要害怕有力量、肌肉的自己，不是白白、瘦瘦，被世俗眼光束縛住的不健康身材。」而在房思瑜開始推崇正確飲食法後，她見到現在許多人堅持運動、吃得營養，不再為身材所苦，很開心能透過自身影響力，讓大家變得更有自信。
把健身當成生活日常後，房思瑜肌耐力、爆發力都大幅進步，除了能爬山涉水之外，還能參加《全明星運動會》，去年在節目中擔任紅隊一員的她，談及最喜歡的項目，她笑說真的無法取捨，不過射箭、游泳和跑步是她最拿手的領域，私下與其他隊員，還會相約去打羽毛球。另外，房思瑜也因《全明星運動會》結識知心好友，近來與當時的隊員席惟倫、吳心緹、晏柔中和經理粿粿一同拍攝形象照，大地色的服裝造型象徵簡單又純粹的友誼。
事實上，房思瑜每周至少會花3天去健身房，深蹲是菜單裡必須完成的項目，由於熱愛登山，下肢、腿部的肌耐力的訓練不可馬乎，曾推出寫真書《秘境呼吸》的她，坦言有次在挑戰嘉明湖時遇到暴雨、打雷，突如其來的高山症也讓她喘不過氣，將近2小時的煎熬過程仍記憶猶新，好在最後靠著意志力，才慢慢走回安全的山屋，房思瑜也透露近期目標是進攻玉山，不過還是想把狀態調整好再出發。
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