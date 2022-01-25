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桃園新增確診足跡出爐　鄭文燦：3人感染源不明

▲鄭文燦指出，7例本土個案中，有3人（案18230.18231.18514）感染源不明，其中案18514足跡遍及龍潭區及新竹縣。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦指出，7例本土個案中，有3人（案18230.18231.18514）感染源不明，其中案18514足跡遍及龍潭區及新竹縣。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-01-25 17:39:24

桃園市政府今（25）日下午公布新增7例本土個案、3例境外移入，年齡為不足10歲至50多歲。7例本土個案中，有3人（案18230.18231.18514）感染源不明，其中案18514足跡遍及龍潭區及新竹縣，市府公布最新疫調足跡，包括家樂福、大潤發、全聯、黃昏市場及五金賣場。

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▲桃園今公布確診足跡。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園今公布確診足跡。（圖／桃園市政府提供）
鄭文燦說明，今日新增的7例本土個案中，有3例是在居隔期間或期滿採檢確診，較無社區風險。其中案18532為華盛頓幼兒園確診學童母親，陪兒子住在醫院，入院前採陰，1月19日二採也是陰性，住院期間採檢確認陽性，研判是在醫院陪病感染。


案18519為宏致電子員工（案17535）母親，1月10日送集中檢疫所前採檢陰性，隔離期滿採檢確診，CT值27.15；案18520是宏致電子員工案17569的同事，1月11日同職場389人採檢全數陰性，安置集中檢疫所居隔，經隔離期滿採檢陽性確診，CT值30.91。

▲桃園今公布確診足跡。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園今公布確診足跡。（圖／桃園市政府提供）
另外八德某幼兒園2姐妹經醫院採檢確診 （案18230.18231），今日已完成該園350位師生採檢，教育局也通知停課14天，由於2姐妹家庭生活非常單純，足跡不多，需再詳細調查。


案18514同樣也是在醫院採檢確診，CT值16，感染源待查，衛生局已匡列接觸者4人居家隔離，由於個案足跡遍及龍潭及新竹縣，市府也同步通知竹縣衛生局，希望針對足跡擴大採檢。


另案18521為20歲女性，曾接觸案18495宜蘭礁溪飯店員工，1月24日使用家用快篩陽性，再到醫院採檢確診，CT值22.4，初步第一輪匡列18人居隔採檢。


鄭文燦表示，目前遠雄自貿港區亞旭電腦及鴻佰電腦員工正在進行二採，貨運站廠商4500人也要進行第一採，希望透過多層次採檢確保清零計畫往前走。他特別呼籲只要跟亞旭或鴻佰2家公司有業務往來的廠商人員，都應該站出來採檢，勞動部及市府勞動局也協助執行採檢專案，希望業者配合，面對營運防疫挑戰需以最高標準進行，停工採檢是必要的，必須確保安全無虞、沒有擴散風險才能復工。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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