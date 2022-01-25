桃園新增確診足跡出爐　鄭文燦：3人感染源不明

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案18519為宏致電子員工（案17535）母親，1月10日送集中檢疫所前採檢陰性，隔離期滿採檢確診，CT值27.15；案18520是宏致電子員工案17569的同事，1月11日同職場389人採檢全數陰性，安置集中檢疫所居隔，經隔離期滿採檢陽性確診，CT值30.91。
另外八德某幼兒園2姐妹經醫院採檢確診 （案18230.18231），今日已完成該園350位師生採檢，教育局也通知停課14天，由於2姐妹家庭生活非常單純，足跡不多，需再詳細調查。
案18514同樣也是在醫院採檢確診，CT值16，感染源待查，衛生局已匡列接觸者4人居家隔離，由於個案足跡遍及龍潭及新竹縣，市府也同步通知竹縣衛生局，希望針對足跡擴大採檢。
另案18521為20歲女性，曾接觸案18495宜蘭礁溪飯店員工，1月24日使用家用快篩陽性，再到醫院採檢確診，CT值22.4，初步第一輪匡列18人居隔採檢。
鄭文燦表示，目前遠雄自貿港區亞旭電腦及鴻佰電腦員工正在進行二採，貨運站廠商4500人也要進行第一採，希望透過多層次採檢確保清零計畫往前走。他特別呼籲只要跟亞旭或鴻佰2家公司有業務往來的廠商人員，都應該站出來採檢，勞動部及市府勞動局也協助執行採檢專案，希望業者配合，面對營運防疫挑戰需以最高標準進行，停工採檢是必要的，必須確保安全無虞、沒有擴散風險才能復工。
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