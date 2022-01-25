▲ AVIS 租車攜手 ASAP 富豪租車 導入 Volvo XC60

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AVIS 安維斯租車尊榮車隊中包含 Mercedes-Benz、BMW、Lexus 及 Volvo 等豪華進口車，Asap 富豪租車也在地深耕經營 Volvo 品牌多年，透過這次與 ASAP 富豪租車合作，AVIS 安維斯租車一舉在台北(內湖、南港、士林)及台中擴增4個服務據點，引進包含 XC60、XC40、S90 等多款 Volvo 豪華車型，提供更豐富多元的尊榮車款供消費者做選擇。
AVIS 安維斯租車董事長彭仕邦表示：「2021 年 AVIS 安維斯租車豪華車款租賃需求相較於 2020 年成長超過 15%，說明台灣租賃市場對豪華進口車的需求依舊強勢。 這次 AVIS 安維斯租車與 ASAP 富豪租車攜手合作，不但結合雙方優勢，更深入在地化經營外，也提供消費者商旅出遊及銜接漫長等車時期的優質選項。」
AVIS 安維斯租車春節優惠 三日以上用車 85 折起再送防疫小禮包
AVIS 安維斯租車於春節期間提供長時間租車優惠，連續承租 3 日以上，享 95 折；連續承租 5 日以上，享 9 折；連續承租 7 日以上，享 85 折優惠。此外為了協助全民防疫，凡於春節期間至 AVIS 安維斯租車站點完成取車，即贈送 AVIS 防疫小禮包乙份，內含 AVIS 專屬醫療級口罩、乾洗手噴霧及酒精濕巾，提供顧客更安心及貼心的出行保障。 欲知活動詳情可至 AVIS 安維斯租車臉書粉絲團 https://www.facebook.com/AvisTaiwan。