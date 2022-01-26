日職／揍學弟爭議球星季後增17公斤 壓迫感嚇壞日媒
日本職棒（NPB）讀賣巨人爭議球星中田翔日前表示自主訓練時加強增重，身體已恢復到過往水準。日媒《東京體育報》25日報導稱增加17公斤的 「新中田翔」現身巨人球場，展現出壓倒性的氣勢。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-26 08:00:00
中田翔過去是日本火腿鬥士主力球星兼主砲，在火腿12年多的球季拿下3座打點王與5座最佳十人獎項， 不過2021年傳出隊對隊友、後輩出現暴力行為，遭到無限期禁賽，最終被無償交易到巨人，轉隊後出賽34場，在巨人留下3轟、打擊率1成54的難堪成績結束球季。
中田翔目前在沖繩石垣島進行自主訓練，主要加強下半身，並且過去被腰傷困擾的他體重一度掉到92公斤，季後和多數球員微增體重的訓練方式不同，自主訓練期間「暴增」17公斤，目前已經回到109公斤水準。
《東京體育報》25日報導稱，增加17公斤的 「新中田翔」現身巨人球場，穿上10號球衣的身體明顯和2021年球季時截然不同，展現出壓倒性的魄力震攝全場。
日前中田翔接受其他日媒採訪時曾表示，對於加入巨人隊後的第二個球季，自己將要創造「全新的中田翔」，並期望早日獲得球迷認同，如今他讓日媒先見識到增重17公斤的「新中田翔」。