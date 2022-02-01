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足球／低調巨星！梅、羅外你該認識的世界足球先生萊萬

▲力壓足壇兩大天王C羅(Cristiano Ronaldo)和梅西(Lionel Messi)，33歲的「波蘭神鋒」Robert Lewandowski究竟有什麼能耐可以連2年擊敗群雄拿下「世界足球先生」？。（圖／美聯社／達志影像）
▲力壓足壇兩大天王C羅(Cristiano Ronaldo)和梅西(Lionel Messi)，33歲的「波蘭神鋒」Robert Lewandowski究竟有什麼能耐可以連2年擊敗群雄拿下「世界足球先生」？。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-02-01 08:36:56

力壓足壇兩大天王C羅(Cristiano Ronaldo)和梅西(Lionel Messi)，33歲的「波蘭神鋒」Robert Lewandowski究竟有什麼能耐可以連2年擊敗群雄拿下「世界足球先生」？回顧這些年的偉大事蹟，讓我們好好認識這位低調的巨星。

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22歲之前Lewandowski稱霸波蘭國內射手榜，2010年夏天一場火山爆發讓他從飛往英超的班機改降落德甲，就此改變了他的人生，儘管加盟多特蒙德的首次僅有8進球，但在名教頭即恩師Jürgen Klopp的調教下很快地適應並展現優秀潛質。

Lewandowski在多特蒙德成名，成為隊中頭號射手，幫助球隊贏得雙冠王等榮耀，當然也因此吸引各路豪門招手，終在2014年休賽季告別西格納伊度納公園，來到慕尼黑北部的安聯球場。在這裡Lewandowski攀上了生涯巔峰。

在德甲歷史上，Lewandowski現以 300 個進球成為歷史上第二好手，僅次於Müller的 365 個進球，為拜仁帶來18冠，屢屢證明進球機器的稱號名不虛假。

尤其2020-21德甲賽季Lewandowski攻進41球、全年度踢進43球，雙雙打破了高懸49年由傳奇球星Gerd Müller所保持的德甲紀錄，輾壓了所有競爭者，儘管最後在《法國足球》頒發的金球獎輸給法甲新寵兒梅西，但仍收下為他量身訂做的「最佳射手獎」。

而今年FIFA國際足總頒布的「世界足球先生」票選總算討回公道，Lewandowski在各國家隊主帥、隊長與媒體票選3個部分，皆拿下最高分，包含C羅都把票投給了他，力壓梅西和英超利物浦的埃及球星Mohamed Salah連霸頭銜。

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人。」父親也是運動員的關係，Lewandowsk認識了波蘭前空手道奧運國手Anna，當時父親離世後Anna溫暖了和她同樣只有16歲的Lewandowsk，成為他的最強後盾，2人愛情長跑6年後完婚，目前育有2女。

Lewandowski也常在擁有2400萬粉絲的Instagram上曬出家庭照，從未傳出緋聞，堪稱足壇最佳楷模夫妻之一，近期突發異想用吸塵器幫女兒綁頭髮的搞怪影片引起熱議，奶爸功力一流。


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