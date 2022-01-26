在家工作5大特質　人力銀行揭15類職務最有機會

Omicron疫情緊繃，部分企業已陸續重啟在家工作（WFH）模式，104人銀行今（26）日發布國內首份職人與企業對WFH的認知報告，盤點15大職務企業偏向WFH，而企業和上班族一致認同，適合WFH的人選優先考量個人自我管理、績效、工作是否能轉為線上、家中設備能否支援，其次才是個人家庭狀況，但WFH成功與否的關鍵則是「用錢買不到的」，彈性有效的作業模式與彼此信任的公司文化比充足順暢的軟硬體設備更重要。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-26 10:30:22
根據104人力銀行統計，曾經或正在WFH的企業和上班族任職的公司產業具備5大特質，包含北部、大型(員工500人以上)、外商、上市櫃；軟體網路／電信通訊、大眾傳播、電子資訊／半導體資訊科技業、金融投顧及保險業。因軟硬體資訊設備充足，較易進行WFH；新創公司，可節省租金成本；公司文化自由開放，員工平時即無需打卡，對員工具備高度信任；跨國公司，在台人數少機動性高，且WFH還能配合外國時間克服時差。
而哪些職務企業偏向WFH？報告指出，企業通常以「雙核心x3D盤點」的方式來決定實施範圍，總計有15項職務企業偏向WFH，包含人資、行政、會計、銷售、產品企劃等。而同家公司、相同部門與職務的員工，為何有人可以WFH？但有人不能？企業與上班族給了高於6分的評判指標有，員工自我管理能力、工作內容能否改成線上、家中資訊設備能否支援、以及個人績效表現，低於6分則為家中是否有12歲以下兒童、家中是否有長輩需要照顧。
另外，人力銀行盤點WFH成功的5大關鍵，包含彈性有效的作業模式、彼此信任的公司文化、清楚明確的績效目標、充足順暢的軟硬體設備、適切的職務和人選。104人力銀行人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，不論企業或上班族，彈性有效的作業模式、彼此信任的公司文化，排名高於充足順暢的軟硬體設備，顯示成功是「用錢買不到的」。
WFH也考驗員工的忠誠度，29%的上班族與35%的企業認為，WFH因帶來更多跨國跨區的工作機會，且更容易兼差、求職會降低公司的忠誠度，鍾文雄指出，可從「信任文化」、「團隊作息」兩方面如下，透過柔性但透明做法，可降低因為看不見、或距離而產生的隔閡和不安全感。