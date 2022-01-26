妞新聞積欠千萬勞健保退休金！林奕華要求政府檢討機制

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林奕華點出，問題關鍵在於勞動部、衛福部對相關企業催繳規定，並不會副知勞工，才會造成員工以為已按月繳納，實際上卻是被雇主違法挪用、侵占。林奕華強調，台灣的產業主要集中在30人以下的中小企業。多數員工也只會知道公司每個月會依法從個人薪資中預扣勞健保及相關勞退金費用，但勞工卻無法知悉公司是否確實將相關預扣金額上繳勞動部、衛福部，造成公司違法挪用、侵佔勞工相關費用高達超過30個月以上，員工卻完全被蒙在鼓裡的情況。
與會的陳情代表A表示，妞新聞從104年開始就未繳交勞健保、退休金，有員工短少退休金甚至高達30幾個月，幾年前併購dpi雜誌、合資華人健康網，所有員工勞健退更是從接手後就沒付，讓人懷疑就是累犯。而因為沒有繳交勞保，導致員工在申請像是育嬰津貼等相關補助時被退件，未能及時領到補助，還要花時間跑好幾趟公司補開證明、跑勞保局補件，更是耗費時間成本，請假出來辦事也要被扣薪，透過郵寄也要快遞費。公司負責人王憲邦一再表達公司已與政府談勞健退分期，員工權益不會受損，但實際上這些都是勞工要負擔的成本！
與會的陳情代表B表示，妞新聞已經大規模積欠很多款項，不只勞健保、退休金，廠商款也欠一堆，光是合作的網紅被欠款的就超過百名，累計金額超過百萬元！約定的時間到了一再跳票，期間還找不到人聯絡，這種情況如果公司要惡性倒閉也不無可能，到時員工退休金帳戶就會硬生生短少年資和金額；且之後若需用勞保申請津貼等，勞工還必須先自清個人負擔，但這部分明明在每個月發放薪資時，就已經被公司預先扣除了，這不是惡意侵占嗎？
與會的陳情代表Ｃ表示，現在還耍手段減少員工該拿到的報酬，像是特補休薪資，將「經常性給予的薪資」故意刨除加給的部分，不給列入計算；還有公司集團化時將人員轉移到另間公司，當初講好年資累積，現在又翻臉不認帳，讓勞工活生生損失好幾年的年資，簡直是詐騙！華人健康傳媒的員工還被欠薪3個月，加起來100多萬的薪資等費用也一拖再拖，就連僅僅67元的員工代墊款也丟著不理。無論是簽合約，或是勞資調解會已經做成決議的紀錄，王憲邦都未按約定時間支付，而且從不主動聯絡，追問老闆勞健保、退休金時也回以「這公司會處理，你們不用管」，但如果公司會處理，還會積欠到現在上千萬的巨額債務嗎？眼睜睜看著自己列印出來退休金紀錄，空白了30幾個月，憑什麼我們不能管？態度真的非常惡劣。
最後，林奕華表示，此次的個案凸顯整個行政單位在面對惡老闆違法挪用、侵佔勞工勞健保、勞退金的通知機制有明顯缺失，應立即改進。林奕華要求行政機關必須對已造成權益損害之勞工，提供必要補救措施，其相關繳納證明也必須從寬認定，行政機關絕對不能讓惡老闆的違法劣跡，傷害辛苦、按月繳納費用的勞工權益。