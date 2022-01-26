WFH職缺3年成長4.6倍　過半企業認為員工效率下降

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54%的企業認為WFH工作效率比進公司差，比例遠高於8%的企業認為WFH工作效率比進公司好，兩者占比相差46個百分點，工作產出也呈類似情況。但上班族自覺WFH對於工作的影響程度較輕微，51%的上班族認為，WFH的工作產出和進公司一樣。
企業雖認為WFH能節省支出，但擔心員工產出受影響；上班族雖覺得時間運用能更彈性，但擔憂上下班時間模糊、工時拉長，綜合企業與上班族的調查結果，WFH有提高員工滿意度、吸引關鍵或海外人才、節省辦公室租金三大優勢。
在偏好的工作模式上，企業最喜歡進公司佔71%、混合式占29%、WFH只占0.3%。但上班族最青睞混合式65%、進公司占30%、WFH占5%。企業與上班族對於混合式，以「3天進公司+2天WFH」最有共識。
104人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，受訪企業中，認為WFH工作效率大受影響，不過，上班族自覺WFH對工作影響程度較輕微，自評工作效率比進公司好的比例高出企業自評21個百分點、工作效率也高出17個百分點。值得注意的是，對於上班族自評的結果，透過循環調查49%的企業不認同，顯示出上班族過度輕忽WFH對工作的影響，未來若再進入WFH，企業如何給予員工更多的信任？員工如何證明自己的工作成果？是必須正視的問題。
企業期盼WFH能節省支出、提升員工滿意度，但又擔心員工誘惑太多、溝通困難產出受到影響；員工則青睞WFH讓時間運用更有彈性，還能節省通勤時間以及因工作衍生出的餐費、治裝費，但又害怕上下班時間模糊，工時拉長，且怕主管找不到人被誤會在偷懶。
鍾文雄指出，企業與上班族一致認為，WFH有3大幫助，包含提高員工滿意度、吸引關鍵人才、節省辦公室租金。但是否有助於提高工作效率？企業與上班族意見分歧，是否能降低離職率？僅4%企業曾遭遇員工無法WFH離職，且員工離職考量因素能否WFH非主要離職原因，僅6%上班族曾因無法WFH離職，顯示WFH無法降低離職率。