林宥嘉同場染疫雜誌編輯！第一時間快篩 檢驗結果出爐了
LOUIS VUITTON在本月21日，於台北101舉辦活動邀來多位男星參加開幕活動，但活動中一位雜誌編輯確診，現傳出他在16日也曾到PRADA 2022秋冬男裝系列活動，同場出席嘉賓還有歌手周興哲、林宥嘉。稍早周興哲已完成快篩，檢驗結果陰性，而林宥嘉所屬華研國際對此回應稱，第一時間藝人與隨行工作人員就立刻進行快篩，全數是陰性。
編輯中心／綜合報導
2022-01-26 12:02:31｜2022-01-26 13:31:28
歌手林宥嘉本月16日出席義大利時尚品牌PRADA 2022秋冬男裝系列活動，今（26）日傳出曾參與LV男裝活動確診的雜誌編輯，也有出席同場活動，Parda公關緊急通知林宥嘉所屬公司華研國際，稍早華研回應表示「第一時間藝人與隨行工作人員就立刻進行快篩，全數是陰性」，並謝謝大家關心，也請大家多多注意自己身體狀況，做好防疫工作。（編輯：林莞茜）
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