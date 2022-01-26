直播／確診雜誌編輯「足跡超多」 柯文哲召開記者會說明
新冠肺炎疫情因為Omicron變種變毒入侵的緣故，導致北台灣疫情逐漸擴大。台北市今（26）日傳出一名雜誌社編輯確診，21日曾出席LV在台北101舉辦的活動外，足跡更遍及台北市多達34個地點，包括信義區、萬華區，目前已經匡列100多人，並且擴大匡列，包括用餐地方的前後時間都在進行疫調中。對此台北市長柯文哲下午也親自召開防疫記者會說明。
記者丁上程／台北報導
2022-01-26 15:30:00
台北市副市長黃珊珊上午受訪時證實，該名確診的雜誌社編輯案例案18518，過去曾經是北市確診男房仲案18375的客戶，也一同看過房地產，可能在過程中染疫。黃珊珊也強調，該名編輯於時尚雜誌工作，21日也曾出席LV在台北101舉辦的活動，足跡大部分是搭台北捷運，曾經到過台北市34個地點，包括信義區、萬華區，目前已經匡列100多人，並且擴大匡列，包括用餐地方的前後時間都在進行疫調中。
至於今日新傳出的一名幼兒園老師確診案例，黃珊珊表示，疑似是男房仲的友人案18397，前去麵館用餐時，該老師也在同一間麵館用餐，因此導致傳染。校方已緊急匡列180多位師生，學校從即日起停課14天。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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