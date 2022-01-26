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原廠稱沒保固！變速箱「換新要12萬」女臉綠　結局大逆轉

▲買車最重要的事情就是後續保養，若過了保固期出了狀況，多半都得付出高昂的維修費。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲買車最重要的事情就是後續保養，若過了保固期出了狀況，多半都得付出高昂的維修費。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 16:13:27

買車最重要的事情就是後續保養，若過了保固期出了狀況，很可能得付出高昂的維修費。就有網友控訴，家人的車因變速箱故障送修原廠，對方卻辯稱沒有保固，必須要自費12萬元修理，後續結局卻大逆轉，更引起網友憤慨。

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原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》上提到，表妹的車變速箱亮起故障燈，便將車開回最能信任的原廠檢查，對方卻直接建議更換「全新的變速箱12萬元，外面私人保養廠的整新機大約5、6萬元」。

此時表妹突然想起，自己去年車子不到10萬里程時，原廠主管就有請她買延長保固「7年內，不限里程」，便請對方再查看保固資料，沒想到此時主管卻又改口辯稱「當初的延長保固沒有包含變速箱」。

▲有網友控訴，家人的車變速箱故障送修原廠，對方卻辯稱沒有保固，必須要自費12萬元修理，後續結局卻大逆轉。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲有網友控訴，家人的車變速箱故障送修原廠，對方卻辯稱沒有保固，必須要自費12萬元修理，後續結局卻大逆轉。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
這個說法讓表妹感到詭異，決定先前往外面私人保養廠檢修，而店家老闆卻佛心告知，「這台車的保固有延長到10年，照理說變速器應該不需自行更換，可直接打給總公司查詢」。

經詢問總公司後，確定車子有保固，於是表妹再度打給原廠主管，沒想到對方仍堅稱，「我跟你保證，你這台車真的沒保固」，再過半小時，總公司也居中協調，主管才改口坦承變速箱有保固，再請她開回原廠維修。

不過愛車檢修完畢後，表妹查看明細又再度氣炸「內容不是全新的變速器，是零件，只需5000多元就能解決的，竟然叫車主整個換全新的，這是原廠保養？為什麼一開始說要車主花12萬換全新的？」她也再度向該主管爭執，後者才坦承有疏失，並給予補償「這次後續的保養不收費」。

然而誇張的過程曝光後，立刻有許多過來人痛批「騙小騙鼻啊！尤其針對女生不懂車！削一筆好過年」、「原廠就只是有認證的保養場而已啊」、「不是戰性別，但很多保養廠看到女車主，就像看到盤子一樣」、「不管是什麼車原廠未必好，坑人同樣不手軟」。（編輯：潘毅）

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