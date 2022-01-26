中職／被釋出時他痛哭⋯　楊承駿談陪楊聖均復健過程動容

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楊聖均哥哥、台中市成棒內野教練楊承駿受訪時透露，當弟弟接到球隊通知釋出的電話時，當下真的非常非常難過，也忍不住失聲痛哭，彷彿要將所有不甘心的情緒完全渲洩。
「最近看到他實戰打擊，真的覺得蠻可惜的，畢竟我覺得他應該還有機會繼續在職棒打拚。我也跟他說，接下來到業餘要打出成績來，人家才會看到，也才可能有機會回到職棒。」楊承駿說道。
回憶近年陪弟弟復健，楊承駿感觸非常多。他指出，雖然楊聖均非常想回到球場，但是當時復健的狀況不如預期進度，讓楊聖均非常頹靡，一度產生憂鬱情緒封閉自己，甚至不想面對給他鼓勵的球迷，家人也一直鼓勵他想要當他的支柱，他才慢慢敞開心胸恢復正常。
楊承駿說：「醫生設定的復健進度他連1天都會討價還價，只想要早點回去。當時復健狀況不好時，早上爸爸會陪他去散步，慢慢心情才比較好。但後來明明走路的狀況有進步，他還是太依賴當作枴杖的雨傘，怎麼說都不聽，我只好趁他睡覺把雨傘藏起來，讓他扶著爸爸散步，證明自己沒問題。」
▲楊聖均父親、大姐為支持楊聖均進行手術，一起理光頭。（圖／楊承駿提供）
楊聖均接下來預計轉戰業餘成棒綺麗珊瑚。楊承駿說他們家人之間感情相當深厚，甚至開刀時大姐和父親也陪楊聖均一起理光頭面對病魔。
目前楊聖均已可以正常回到球場訓練，期待繳出優異表現被職棒球探看見。楊承駿說楊聖均對棒球的執著非比尋常，「小時候我們一起睡，有次他的棒球掉到床底下，卻以為自己弄丟，半夜起來大哭叫我們兄弟陪他找，可以看出他對棒球真的很執著。我是跟他說，現在遇到這種事是人生的考驗沒錯，但是儘管路走得崎嶇，只要好好努力，一定有機會可以邁過困境開花結果。