盧秀燕民調維持不墜　藍營發言人曝關鍵4字

台中市長盧秀燕在中二立委補選時遭炮火波及，但最新民調顯示施政滿意度仍高達64.2%、領先民進黨3位可能對手逾3成，穩居藍營一姐寶座。國民黨台中市黨部指出，盧秀燕執政團隊的最大特質就是穩紮穩打，除了各區域重大建設如期推展，公托公幼親子館倍增等婦幼政策、雙十公車市民限定、抗空汙改善空氣品質等措施，都讓台中市民相當有感。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-27 11:23:24
在台灣南北兩頭為Omicron忙得焦頭爛額之際，盧秀燕昨天親上火線澄清謠言，強調台中市本土疫情維持加零，守住中台灣最後淨土。今早（27日）她到台中市刑警大隊，嘉許昨天案發3小時即偵破街頭槍殺案，讓去年因瑪莎拉蒂惡煞案而士氣低落的員警感到振奮，不僅洗刷「棒球之都」惡名，也重建台中市民對治安的信心。
從顏家豪宅違建拆除速度，到中捷運藍線選址及路線爭議，中二補選期間，國民黨候選人顏寬恒家族與盧秀燕的關係一直是選戰焦點，即使選舉過後，炮火依舊未歇，外界認為已重創盧秀燕連任之路，但依據「台灣指標民調」公布的2022台中市長選舉最新民調，盧秀燕施政滿意度64.2%、市民信任度61.7％，防疫表現更高達87.9%，對於民進黨可能推派的林佳龍、蔡其昌與何欣純，盧的民調均領先3成。
國民黨台中市黨部發言人、豐原區社皮里長涂力旋表示，盧秀燕高民調與施政滿意度來自認真做事，他說：「『開不了工的努力開工，完不了工的努力完工』一直是盧市長建設台中的口頭禪。豐原週遭從運轉中心、國民暨兒童運動中心、中正公園與東勢樂活園區都先後動起來，都讓山城民眾相當有感。」
另一位發言人許育璿也說，他身為兩個孩子的爸，對媽媽媽市長力推「公托、公幼、親子館」倍增計畫最有感，台中市年輕家長負擔托育的費用，僅佔家庭可支配所得約8.3%，是六都最低。
發言人、大里區立新里長鄭伯其強調，台中市民對盧市長的防疫滿意度高，其來有自。去年開始打疫苗時，台中首創「社區快打站」，也讓里鄰長都能打疫苗，這是落實基層防疫的重要環節。如今台中不僅維持零確診，市民可以如常活動，第三劑疫苗接種已達20.3%，也是傲視六都。