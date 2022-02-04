2021爆紅！他們粉絲暴漲知名度飆升　你一定要聽過的名人

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網紅鳳梨和前任罔腰本在網路上小有名氣，兩人分手後罔腰交了新男友，爆出「假懷孕」風波，去年2月鳳梨開直播表示，某天突然接到許多記者電話，問他罔腰爆出懷孕看法，讓他氣喊：「我怎麼會知道，我這個樣子看起來有像Doctor嗎？」直率的個性加上接地氣的口音，逗得網友哈哈大笑，對於罔腰懷孕風波，鳳梨強調「我不知情、我沒過問、關我什麼事」，還被封為「最衰前男友」，鳳梨也因此粉絲暴漲，知名度暴增。
戴資穎（小戴）
戴資穎2016年登頂世界球后，在台灣知名度上升，原定2020的東京奧運，受到疫情影響延到2021年7月舉行，世界球后戴資穎實力堅強、奪牌希望高，是本屆奧運受到最多關注的選手，每每有戴資穎的比賽，全國觀眾都守在螢幕前替她加油，掀起一波「全民瘋奧運」，最後奪下銀牌雖然可惜，仍獲得全國觀眾的掌聲，加上和陳漢典合拍外送平台的廣告，廣告詞「戴資穎戴資穎第一名，戴資穎戴資穎我愛你」相當洗腦，2021藉著奧運熱，讓全國都知道戴資穎這號人物。
李靚蕾
2021年12月震撼娛樂圈的大事之一，就是情歌王子王力宏被前妻李靚蕾毀滅式爆料，交友圈複雜、頻頻缺席孩子重要節日，訴說自己8年來婚姻的痛苦感受。李靚蕾不是藝人但有許多圈內好友，加上身為王力宏妻子，一舉一動備受關注，12月17日她突然在IG上寫下千字長文，講述自己這些年來受到王家的施壓、羞辱，爆料王力宏婚後和異性曖昧，一句話把徐若瑄、By2妹妹Yimi捲入，將王力宏多年來的好形象鎚到谷底，雙方離婚之戰登上新聞版面長達一個月，李靚蕾因此有外號「蕾神之錘」，IG追蹤人數暴漲，許多人都坐等她再爆出更多辛辣事。