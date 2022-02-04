COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2021爆紅！他們粉絲暴漲知名度飆升　你一定要聽過的名人

▲2021爆紅名人鳳梨（左起）、李靚蕾、戴資穎。（圖／臉書）
▲2021爆紅名人鳳梨（左起）、李靚蕾、戴資穎。（圖／臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-04 10:00:00

2021年剛過去，回顧去年發生的大事，不論是正面或負面新聞，有不少人因此爆紅，《NOWnews今日新聞》為您整理出3大名人，在去年他們名字不斷登上熱搜，還不知道他們是誰的讀者，就落伍啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
鳳梨鼠薯（吳泓逸）

網紅鳳梨和前任罔腰本在網路上小有名氣，兩人分手後罔腰交了新男友，爆出「假懷孕」風波，去年2月鳳梨開直播表示，某天突然接到許多記者電話，問他罔腰爆出懷孕看法，讓他氣喊：「我怎麼會知道，我這個樣子看起來有像Doctor嗎？」直率的個性加上接地氣的口音，逗得網友哈哈大笑，對於罔腰懷孕風波，鳳梨強調「我不知情、我沒過問、關我什麼事」，還被封為「最衰前男友」，鳳梨也因此粉絲暴漲，知名度暴增。

▲鳳梨搞笑直率性格受到網友喜愛。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨搞笑直率性格受到網友喜愛。（圖／鳳梨臉書）
▲罔腰透露自己是到嘉義談公事。（圖／罔腰臉書）
▲罔腰和鳳梨有過一段情。（圖／罔腰臉書）
▲鳳梨紅到上綜藝節目。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨紅到上綜藝節目。（圖／鳳梨臉書）
戴資穎（小戴）

戴資穎2016年登頂世界球后，在台灣知名度上升，原定2020的東京奧運，受到疫情影響延到2021年7月舉行，世界球后戴資穎實力堅強、奪牌希望高，是本屆奧運受到最多關注的選手，每每有戴資穎的比賽，全國觀眾都守在螢幕前替她加油，掀起一波「全民瘋奧運」，最後奪下銀牌雖然可惜，仍獲得全國觀眾的掌聲，加上和陳漢典合拍外送平台的廣告，廣告詞「戴資穎戴資穎第一名，戴資穎戴資穎我愛你」相當洗腦，2021藉著奧運熱，讓全國都知道戴資穎這號人物。
 

▲戴資穎。（圖／Badminton photo提供）
▲戴資穎是世界球后。（圖／Badminton photo提供）
▲反差萌！網友翻出小戴抱娃娃的可愛畫面「好Q」。（圖／翻攝自戴資穎IG）
▲戴資穎在奧運為國爭光。（圖／翻攝自戴資穎IG）
▲2020東京奧運，台灣羽球代表隊光榮歸國，羽球女單戴資穎繳出好表現，為台灣奪得一面銀牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.04）
▲2020東京奧運，台灣羽球代表隊光榮歸國，羽球女單戴資穎繳出好表現，為台灣奪得一面銀牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.04）

李靚蕾

2021年12月震撼娛樂圈的大事之一，就是情歌王子王力宏被前妻李靚蕾毀滅式爆料，交友圈複雜、頻頻缺席孩子重要節日，訴說自己8年來婚姻的痛苦感受。李靚蕾不是藝人但有許多圈內好友，加上身為王力宏妻子，一舉一動備受關注，12月17日她突然在IG上寫下千字長文，講述自己這些年來受到王家的施壓、羞辱，爆料王力宏婚後和異性曖昧，一句話把徐若瑄、By2妹妹Yimi捲入，將王力宏多年來的好形象鎚到谷底，雙方離婚之戰登上新聞版面長達一個月，李靚蕾因此有外號「蕾神之錘」，IG追蹤人數暴漲，許多人都坐等她再爆出更多辛辣事。

▲。（圖 / 李靚蕾微博）
▲李靚蕾和王力宏8年婚玩完。（圖 / 李靚蕾微博）
▲李靚蕾質問王力宏是否要違反離婚協議。（圖 / 李靚蕾微博）
▲李靚蕾陪伴3個孩子成長。（圖 / 李靚蕾微博）
▲李靚蕾為了孩子不忍了。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾12月毀滅式爆料王力宏私下面。（圖／李靚蕾IG）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀