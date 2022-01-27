宜蘭高鐵「折衷案」可行性審查通過　林姿妙公開致謝

高鐵宜蘭站選址於去（2021）年12月正式定案為第五案「折衷案」，交通部今（27）日舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」報告審查會議，再次確定宜蘭站選址，宜蘭縣長林姿妙也公開感謝中央與相關部會共同打拚的成果。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-27 13:52:53
高鐵宜蘭站第五案 「折衷站」在工程顧問公司台灣世曦評估後為最佳站址，全案最快於2025年動工，2036年完工。此外，宜蘭鐵路高架化預計2030年完工，高鐵宜蘭站將和台鐵宜蘭新站平行共構。
「折衷案」位於縣政中心以南350公尺，位於宜蘭及羅東之間，採區段徵收，腹地足夠可規劃車站特定區，地主可參與開發，易新闢聯外道路，路線繞行人口密集區外側，全長約59.3公里，工程經費約1880億元並且將與台鐵宜蘭新站共構。
去年12月19日，王國材表示，經與各界積極溝通，各方表達支持地方折衷案，而今日在可行性研究暨綜合規劃會議上，正式拍板折衷案。
林姿妙表示，感謝交通部部長、中央各部會及交通部所屬機關等共同參與，今天可行性研究暨綜合規劃審查通過後，案子會送環保署進行環評，環評後還要經過行政院核定綜合規劃，才會辦理設計，後續再進行工程發包和施工。