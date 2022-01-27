小賈斯汀婚後豪宅曝光 和辣妻坐擁「70億別墅」附網球場
27歲流行樂天王小賈斯汀（Justin Bieber），2018年與24歲的超模海莉（Hailey Bieber）結婚後，經常在社群媒體上曬恩愛。婚後生活起居受到關注，前年小賈斯汀買下要價2.6億美元（約台幣70億元）的天價豪宅，內部照片曝光令網友讚嘆。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-27 14:27:55
今年27歲的小賈斯汀（Justin Bieber）曾住過無數間豪宅，前年他買下要價2.6億美元（約台幣70億元）的天價豪宅，天文數字令人瞠目結舌。這棟位於洛杉磯的豪宅，沒有太多的華麗裝飾，整體色調、擺設顯得時尚優雅，室外也少不了豪宅的標準配備游泳池、庭院，令人驚訝的是豪宅還附有私人網球場、電影院及健身房，讓人羨慕不已。
小賈斯汀和海莉結婚後，一舉一動備受關注，身為名模的海莉擁有令人稱羨的好身材，日前她在夏威夷度假，PO出比基尼辣照，健康迷人的體態和肌肉線條相當吸睛，據悉她每周都會上健身房進行有氧運動和重訓，另外她也相當熱愛皮拉提斯以及拳擊。飲食方面，海莉早餐通常只吃蛋、燕麥或果昔，午餐會選擇高蛋白食物，偏愛沙拉、魚以及烤蔬菜等，偶爾她也會給自己放鬆日，包含高熱量的炸物都不會忌口。（編輯：薛羽彤）