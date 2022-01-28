《俗女2》導演嚴藝文跟隨「陳嘉玲」　燒光老本買舊屋

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身兼導演與編劇的嚴藝文也在近期分享自己跟隨了戲裡陳嘉玲的腳步，花光老本買了一間老房子，正期待著自己的新家裝修完成，但她開玩笑表示，「我沒有陳嘉玲那麼厲害，靠自己的雙手一手佈置，可能我害怕會進出醫院急診室吧！」徵求大家提供家電與家具給她參考；談起《俗女2》的製作，嚴藝文坦言：「壓力爆大！簡直是抱著必死的決心在進行！」，為了打破第一季的敘事結構，這次挑戰把時空全打散的方式呈現是在虐待剪接師，隨著製作預算增加，在編劇，剪接跟音樂上都投入了更多心力，相信可以讓觀眾感受到第二季規格全面升級，質感更為提升。
演出女主角「陳嘉玲」的謝盈萱，在戲裡展現靈活演技，爆哭、大笑，連她自認最不擅長的「裝可愛」都挑戰了，盡心達到導演的理想要求，謝盈萱在受訪時崩潰大喊，「請大家認真去看，我們不是在亂演耶！喜劇很難的耶！」，她笑著說，喜劇是從悲劇演化出來的，所以才會又笑又哭，這次的故事內容完全不同，期待觀眾先放下對於《俗女1》的印象，一起用新的角度來欣賞這部戲劇。
另一位導演陳長綸回憶起拍攝《俗女2》最困難的地方是面對全新的敘事結構方式，時空跳躍的非常頻繁，他說，「第二季真的很難拍！但製作續集的企圖心就是要展現創新，詼諧幽默、節奏更加明快的劇情，將帶給觀眾完全不同的感受！」
充滿細膩巧思又寫實的劇情，讓《俗女1》播畢後依然話題不斷，也在PPT討論區掀起熱議，不少網友留言表示，「超貼近真實生活，連吵架都像我們家的模式」、「第一季真的神，對鄉下長輩的描繪超級寫實」，第二季延續第一季的喜劇敘事基調，更令人爆淚，在歡笑中探討家庭親子關係，仔細刻畫出大齡女子的困境與掙扎。（編輯：薛羽彤）